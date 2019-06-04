الولايات المتحدة تعرض عمل قنبلة "ذكية" (فيديو)

نشر سلاح الجو الأمريكي شريط فيديو حول استخدام قنبلة موجهة GBU-39. تم تصميم الذخيرة العالية الدقة لتدمير الأهداف الثابتة والمتنقلة. ويجعل القطر الصغير للقنبلة من الصعب اكتشافها واعتراضها، وتسمح الأجنحة القابلة للطي لجهاز GBU-39 بالطيران على بعد 110 كيلومترات من نقطة التفريغ.

تم إنشاء القنبلة لزيادة عدد الأهداف التي يتم ضربها خلال طلعة جوية واحدة عن طريق تقليل كتلة السلاح وزيادة دقته. كتلة الذخيرة 130 كيلوغراما؛ يمكن تعليق أربعة GBU-39 على حامل شعاع قياسي مصمم لقنبلة 2000 رطل. الذخيرة متوافقة مع مقاتلات F-15 و F-22، والعمل جار لتكييفها مع طائرة F-16 وطائرة بدون طيار.

بعد إلقاء القنبلة تفتح أجنحتها ويمكن أن تخطط لأكثر من 100 كيلومتر — شريطة أن يتم إلقاؤها من ارتفاع 10 كم بسرعة تفوق سرعة الصوت. من الصعب اكتشاف الذخيرة واعتراضها عن طريق الدفاع الجوي بسبب قطرها الصغير — 19 سم فقط. عند الاقتراب من الهدف، يتم تشغيل رأس صاروخ موجه — في الإصدار الجديد منBlock II ، تحتوي على ثلاث قنوات: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، التوجيه بالأشعة تحت الحمراء والرادار — مما يجعل من الممكن ضرب الأهداف المتحركة بشكل فعال. دقة الضربة — على بعد أمتار قليلة.