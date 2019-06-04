فيديو اختبار الصاروخ الروسي الجديد

وأجريت الاختبارات في موقع اختبار ساري شغن في كازاخستان. توضح اللقطات كيف يتم تجهيز الصاروخ لإطلاقه. ويمكن مشاهدة لحظة الإطلاق من عدة زوايا.

وفقًا لنائب قائد نظام الدفاع الصاروخي، العقيد فلاديمير سيرجينكو، أصاب الصاروخ هدفًا تقليديًا بدقة معينة، مما يؤكد جميع الخصائص المحددة.

وكان قد قام فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية باختبار صاروخا جديدا بنجاح في كازاخستان في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء: "قام فريق من فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية بإطلاق صاروخا جديدا من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)".