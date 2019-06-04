تسجيل
09:56 04 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    مدمرة أمريكية من طراززوموالت

    أسوأ مشاريع الأسلحة الأمريكية

    © AFP 2019 / US Navy/ PO2 Timothy Schumaker
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عددت الولايات المتحدة أسوأ برامج التسليح الوطنية التي استغرق تطويرها وقتا طويلا وأنفق عليها مالا كثيرا.

    وقد اعتمد الخبراء العسكريون تقارير وزارة الدفاع الأمريكية الأخيرة لتقييم البرامج، وفقا لبيزنس إنسايدر.

    وتفتتح القائمة مقاتلة الجيل الخامس F-35 Lightning II. وأشارت المقالة إلى أن برنامج وتكلفة "إف-35" خرجا عن السيطرة، وفقا لم كتبه الرئيس دونالد ترامب في 12 ديسمبر 2016. أبلغ الفريق في سلاح الجو الأمريكي، كريس بوغدان ترامب عن برنامج "إف-35" بعد أسبوع. ووافق معه على أنه يوجد مشاكل بالفعل- تقنية وإنتاجية وتأخير في التسليم وتكالف باهظة. وقد وصفت بلومبرغ برنامج إنتاج "إف-35" من الأغلى في العالم، وكلف 1.1196 تريليون دولار.

    مقاتلة إف-35
    © flickr.com/ United States Marine Corps
    خسائر جسيمة ناجمة عن اصطدام الطيور بمقاتلات "إف-35" الأمريكية (صور)

    في المرتبة الثانية، مدمرة زوموالت. وقد أنفقوا على تطوير هذه السفن الحربية عشرات المليارات من الدولار. ولكن لا يوجد حتى في زوموالت أسلحة عاملة ومهمة واضحة. مدفعيتان Advanced Gun System عيار 155 ملم غالية الثمن. قذيفة واحد بعيدة المدى تكلف حوالي مليون دولار. وقد تم إيقاف شراء القذائف منذ عامين، وبقيت زوموالت من دون أي ذخيرة.

    وفي المرتبة التالية برنامج إنتاج السفن الحربية الساحلية — Littoral combat ship (LCS). وقد استثمر في هذا المشروع حوالي 30 مليار دولار. وطور LCS من أجل مواجهة الغواصات والسفن والألغام. ولكن كما اتضح من تقرير وزارة الدفاع الأمريكية، إن هذه السفن العسكرية ليست مسلحة بما فيه الكفاية من أجل تنفيذ المهام المطلوبة. وفي الغالب لن تصمد في حال حدوث نزاع خطير.

    في المركز الرابع، حاملة الطائرات جيرالد فورد. كلفت 13 مليار دولار. كان من المتوقع أن يستلم الأسطول السفينة في هذا الصيف، ولكن تم تأجل التسليم حتى أكتوبر. والمشاكل متعلقة بالأسلحة ومنصة التحريك و"متطلبات أساسية".

    ويغلق القائمة المدفع الكهرومغناطيسي ريلغان. مشكلة مدافع السكك الحديدية هي أن السلطات بدأت في إنفاق الوقت والمال على البحث والتطوير، دون أن تفكر ما إذا كان السلاح ملائما عسكرية. وأنفق على المشروع 500 مليون دولار. ولكن السلاح لديه معدل محدود لسرعة إطلاق النار بسبب الاحتياجات الكبيرة للطاقة. وفقا للخبراء كان من الأفضل إنفاق الأموال على الصواريخ بدلا من إنفاقها على الريلغان.

    ويذكر الموقع أن هذا ليس أول تصنيف، فقد كان هناك تصنيف ممائل في مارس أذار هذا العام وحينها دخل فيه إف-35 و Eurofighter Typhoon وكذلك مروحيات AH-64 ودبابات ليوبارد-2.

    انظر أيضا:

    من سينتصر المدمرة الأمريكية "زوموالت" أم الطراد الروسي "بطرس الأكبر"
    اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات "إف-35"
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    الجيش التركي يصف "سو-57" بالبديل الأفضل لـ"إف-35"
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    Красочный забег в Лужниках
    ملعب لوجنيكي يتلون بألوان قوس قزح
    صفقة القرن وحق تقرير المصير للفلسطينيين
    "صفقة القرن" وحق "تقرير المصير" للفلسطينيين
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك