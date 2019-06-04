خبير يكشف عن إمكانيات الصاروخ الروسي الجديد

أشار الخبير إلى أن المعدات مصممة بحيث تتفوق وسيلة الدفاع على وسائل الهجوم بـ 10 إلى 15 عامًا.

وأعلن نائب قائد سلاح الجو في نظام الدفاع الجوي المشترك للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة 2003-2007، الفريق آيتيتش بيجيف لقناة "زفيزدا" الروسية أن الصاروخ الجديد من المنظومة المضادة للصواريخ هو صاروخ محدث بدلا من الصواريخ الموجودة حاليا في المناوبة القتالية. وسيتم وضع السلاح في الخدمة ووضع إجراءات واستلامه في وزارة الدفاع الروسية فورا بعد الاختبارات.

وقال بيجيف: "إنه صاروخ حديث مضاد للصواريخ، يستطيع اعتراض جميع الأهداف التي يمتلكها العدو المحتمل في الفضاء وفي المجال القريب من الفضاء".

ووفقا لبيجيف، إنه تم تصميم المعدات بطريقة تجعل وسيلة الدفاع تتفوق على وسائل الهجوم ب10-15 سنة.

وكان قد قام فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية باختبار صاروخا جديدا بنجاح في كازاخستان في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء: "قام فريق من فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية بإطلاق صاروخا جديدا من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)". ونشر فيديو للاختبار على الإنترنت.