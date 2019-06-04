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14:08 04 يونيو/ حزيران 2019
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    قنبلة نووية

    5 قنابل نووية فقدت بطريق الخطأ

    © Sputnik . Maxim Blinov
    رصد عسكري
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    أي إنسان يفقد أو يضيع شيئا ما في يوم ما. ومع ذلك، هناك فرق كبير بين إضاعة المفاتيح وإضاعة قنبلة نووية. ولقد حدث هذا بالفعل في التاريخ، حيث فقدت القنابل وأسقطت بطريق الخطأ.

    فيما يلي 5 حالات فقدت فيها الولايات المتحدة قنابل نووية أو أسقطتها بطريق الخطأ.

    1-      الحادث في كاليفورنيا:

    في أغسطس 1950، كانت الولايات المتحدة في أوج الحرب الكورية. أقلعت عشر قاذفات من طراز B-29 من قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا. حملت كل طائرة حمولة من القنابل النووية Марк IV في طريقها إلى غوام. بدأت إحدى الطائرات تواجه مشاكل مع المحرك.

    كان على متن الطائرة 20 شخصًا، وأمر العميد روبرت فاليجانت ترافيس بالالتفاف والعودة إلى القاعدة. قبل أن يتمكنوا من الهبوط بسلام، تحطمت الطائرة في منطقة منفصلة موجود في القاعدة الخاصة.

    قنبلة GBU-43
    © REUTERS / US Air Force Photo
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    توفي اثنا عشر من أعضاء الطاقم على أثر السقوط.

    هرع أفراد القوات الجوية إلى الحطام وحاولوا نزع فتيل القنبلة قبل انفجارها، لكنهم تأخروا. انفجر 2270 كيلوغراما من المتفجرات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 180. على الرغم من أنها كانت حقا مأساة فظيعة، كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير إذا لم يكن الأمر يتعلق بترافيس، فقد كان من الممكن أن تنفجر فوق منطقة مأهولة بالسكان في كاليفورنيا، وربما كان الضرر أكبر بكثير.

    2-      اختفاء بوينغ:

    اختفت القاذفة الأمريكية من طراز بي 47 التي كانت تحمل قنبلتين نوويتين من طراز مارك 15 خلال الرحلة. كانت تقوم برحلة دون توقف من قاعدة سلاح الجو الأمريكي في فلوريدا إلى قاعدة بن جرير الجوية في المغرب. كان من المقرر التزود بالوقود في الهواء مرتين.

    الأولى كانت ناجحة، لكن القاذفة لم تتصل بطائرة التزود بالوقود في المرة الثانية، كما هو مخطط لها، فوق البحر الأبيض المتوسط.

    على الرغم من البحث الشامل والمكثف، لم يتم العثور على أي أثر للطائرة أو الأسلحة النووية أو الطاقم.

    3-      كارثة تحطم طائرة بي-36:

    13  فبراير 1950 اشتعلت النار في محرك B-36 وقذف الطاقم نفسه من الطائرة.

    قاذفة بي-2 سبيريت تلقي قنبلة بي61-11
    © AFP 2019 / HO-DOD
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    تم العثور على حطام الطائرة بعد أربع سنوات قبالة ساحل كولومبيا البريطانية.

    يُعتقد أن القنبلة لم تكن قتالية، لكنها دمية، وبالتالي فإن خطر التلوث الإشعاعي ضئيل للغاية. لمدة 66 عامًا، اعتبرت القنبلة مفقودة، ولكن في عام 2016 ، اكتشف الغواصون القنبلة.

    4-      التصادم فوق جزيرة تايبي:

    تصادمت قاذفة B-47 ومقاتلة من طراز F-86 فوق جزيرة تايبي في 5 فبراير 1958 — وقع الحادث على ساحل ولاية جورجيا الأمريكية، مما أدى إلى فقد المقاتلة، واضطر طاقم القاذفة إلى تحطيم قنبلة Mark 15 الهيدروجينية في المستنقع. لم يتم العثور عليها حتى الأن. يُعتقد أنها تقع في أسفل خليج واس، جنوب منتجع جزيرة تايبي.

    قاذفة B-47 كانت عائدة من رحلة تدريبية إلى قاعدة هومستيد، فلوريدا. وكان هناك قنبلة هيدروجينية واحدة من طراز Mark 15 تزن 3500 كغم فيها. على ارتفاع 11600 متر، اصطدمت طائرة B-47 بمقاتلة من طراز F-86 تحلق في مهمة مختلفة.

    أكد طيار المقاتلة أنه لم ير القاذفة على الرادار. فقدت المقاتلة جناحها، لكن الطيار قذف نفسه بنجاح ونجا. وكان قد دمرت خزانات الوقود وأحد المحركات في القاذفة. وبدأت B-47 المتضررة  بالسقوط.

    لإنقاذ الطاقم والطائرة، وكذلك لضمان الهبوط الآمن في أقرب مطار، قرر قائد B-47 العقيد هوارد ريتشاردسون إسقاط القنبلة في المستنقع على ارتفاع 2200 متر. لم يكن هناك انفجار. هبطت طائرة B-47 بنجاح في قاعدة هانتر الجوية في سافانا. لم يصب أي من أفراد الطاقم.

    5-      تحطم طائرة فوق قاعدة تول

    تحطم الطائرة فوق قاعدة تول وقع في 21 يناير 1968 ، عندما، بعد اندلاع حريق على متن القاذفة الاستراتيجية  B-52 ، اضطر الطاقم إلى مغادرة الطائرة على وجه السرعة فوق قاعدة تول للقوات الجوية الأمريكية في غرينلاند، وتحطمت الطائرة التي لا يمكن السيطرة عليها بالقرب من القاعدة.

    كانت القاذفة تنفذ دوريات قتالية كجزء من عملية كروم دوم وقامت وكانت تحمل أربع قنابل نووية حرارية من طراز B28FI نتيجة لسقوط الطائرة، التي غادرها الطاقم، دمرت الذخيرة النووية الحرارية، مما تسبب في تلوث الإشعاع في المنطقة.

    في عام 1995، تم رفع السرية عن جزء من الوثائق المتعلقة بالكارثة، ونتيجة لذلك أصبحت علنية. تسبب هذا في أزمة سياسية في الدنمارك، لأن رحلات القاذفات الأمريكية في المجال الجوي لغرينلاند انتهكت الوضع الرسمي غير النووي المعلن للبلاد.

    بعد ذلك، ظهرت تقارير في الصحافة بناءً على وثائق رفعت عنها السرية أنه لم يتم العثور إلا على ثلاث قنابل من أصل أربع أثناء البحث.

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    الكلمات الدلالية:
    قنبلة نووية, أسلحة, الولايات المتحدة
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