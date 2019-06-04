تسجيل
14:30 04 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    صاروخ أفانغارد

    كيف تم إنشاء "أفانغارد"...تاريخ السلاح السري

    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ستحصل قوات الصواريخ الاستراتيجية في هذا العام على أول أنظمة صواريخ أسرع من الصوت "أفانغارد" بكميات كبيرة. ودخول هذا السلاح الخدمة سيصبح بمثابة خاتمة رائعة لمشروع طويل الأمد ومعقد، تنفذه العلوم الطبيعية والصناعية.

    على الرغم من أن معظم البيانات حول "أفانغارد" وتطويره لا تزال مغلقة، فقد كانت تظهر من وقت لآخر بيانات مختلفة حول البرنامج المحلي الفائق الصوت. هذا يسمح أن تتخيل تقريبًا كيف تم صنع سلاح جديد تماما.

    أول بيانات:

    من المعروف أن أول أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بدأ تصنيعها في روسيا قبل بضعة عقود. تم بناء واختبار طائرات تجريبية بمختلف أنواعها. تطوير نموذج جديد مصمم للاستخدام في قوات الصواريخ الاستراتيجية، على ما يبدو، بدأ في موعد لا يتجاوز نهاية التسعينات.

    اختبار صاروخ سارمات
    وزارة الدفاع الروسية
    لماذا الدفاعات الجوية الأمريكية تقف عاجزة أمام صواريخ "سارمات" و"أفانغارد" الروسية

    في فبراير/شباط 2004، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات UR-100N UTTH في موقع اختبار بايكونور. سرعان ما أصبح معروفًا أن الصاروخ حمل نوع من الأجهزة التي تحلق أسرع من الصوت وقادرة على المناورة أثناء الطيران. توصل المحللون الأجانب إلى افتراض حول اختبار وحدة قتالية بمؤشر 15 يو 70.

    في وقت لاحق، بحلول نهاية العقد، بدأت تسميات جديدة تظهر في المصادر المفتوحة، بزعم أنها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الأسرع من الصوت. كان المشروع للسلاح الجديد يسمى "4202"، وتم تعيين الجهاز الطائر التي تفوق سرعته سرعة الصوت على أنها 15 يو71 أو فقط يو-71. في وقت لاحق تم العثور على تسميات مماثلة في الوثائق الرسمية المفتوحة.

    ووفقًا لمصادر مختلفة، شاركت العديد من مؤسسات صناعة الصواريخ والدفاع في الأعمال المتعلقة بمشروع "4202". لعبت الدور الرائد إن بي أو لصناعة الآلات في مدينة ريوتوف.

    اختبار "4202":

    لم يعرف ما هو الجهاز الطائر الذي اختبر في 2004، ولكن الأحداث التالية تسمح بالاعتقاد بأن هذه الاختبارات لم تكن في إطار مشروع "4202". وكان هناك خبر ممائل في عام 2010. حينها أعلنت وسائل الإعلام الروسية عن إجراء اختبارصاروخ باليستي عابر للقارات بوحدة قتالية جديدة تماما. وأيضا في هذه المرة لم يكن هناك تفاصيل.

    ويعتقد أن أول إطلاق تجريبي في إطار برنامج "4202" جرى في أواخر عام 2011.  حينها أرسل صاروخ أو إر-100إن أو تي تي خي من حقل التدريب بايكونور حمولة إلى حقل التدريب كورا. وكان هدف الإطلاق الرسمي هو التحقق من المعدات القتالية الجديدة القادرة على التغلب على نظام الدفاع الصاروخي. في سبتمبر أيلول 2013 تم إطلاق صاروخ أخر بنفس الأهداف. ووفقا للمصادر المحلية ووسائل الإعلام الأجنبية، أجري في الفترة ما بين 2015-2016 اختبارين أو ثلاثة ل"4202"/15يو71/يو-71.

    خلال هذه الفترة ، ظهرت افتراضات مثيرة للاهتمام في مصادر أجنبية فيما يتعلق بأصل المشروع الجديد. وكان هناك رأي أن الغرض من برنامج "4202" كان في البداية إنشاء وحدة قتالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الواعدة، ولكن تم توسيعه لاحقًا. في الوقت نفسه، ظهرت البيانات الأولى عن الارتباط المباشر بين يو-71 بالصواريخ الواعدة إر إس-26 "روبيج" وإر إس-28 "سارمات".

    تجدر الإشارة إلى أنه حتى العام الماضي، كانت البيانات حول برنامج الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت المحلية متقطعة. لم يكن هناك سوى عدد محدود من البيانات الرسمية، وكانت المعلومات الأخرى تأتي من مصادر غير موثوقة دائمًا أو كانت نتيجة لدراسة المعلومات المتاحة. ونتيجة لذلك، كان المجتمع قادرًا على فهم أهداف المشروع الجديد ومهامه بشكل تقريبي، والمزايا والعيوب الرئيسية، وما إلى ذلك، وكان هناك افتقار إلى معلومات أكثر دقة وخصائص أساسية بسبب وجود بعض القيود.

    شفرة "أفانغارد":

    من المعروف الآن أن النظام الصاروخي الجديد يسمى"أفانغارد"، لكن في الماضي تسبب هذا الاسم في بعض التساؤلات. ولأول مرة تم سماع هذا الاسم في منتصف عام 2011. تحدثت قيادة وزارة الدفاع عن التسليح الوشيك لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وفي هذا السياق تم ذكر الشفرة "أفانغارد".

    إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    فيديو جديد لاختبار "أفانغارد"

    في وقت لاحق، في وسائل الإعلام وعلى الموارد المتخصصة، ظهرت معلومات بأن مشروعي "أفانغارد" و"روبيج" متصلان مباشرة — إلى حد أن هذه الرموز تدل على نفس السلاح.

    في 2011-2017 أجريت في حقول التدريب الروسية والأجنبية اختبارات للمنظومة الواعدة "روبيج"/"أفانغارد"/"أفانغارد-روبيج". وأعلن أن هذه الاختبارات كانت لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات "عادي" بوحدة قتالية عادية. ومن الجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك اتصال بين "أفانغارد" وبرنامج "4202". ومع ذلك، فإن الرحلات الجوية على الطريق السريع "الداخلي" كابوستين يار-ساري شغن ربما كانت تلمح إلى وجود ميزات تتطلب السرية والإخفاء من أجهزة المخابرات الأجنبية.

    كما هو الحال دائمًا، أدى الافتقار إلى المعلومات المفتوحة إلى ظهور اعتقادات جريئة جدا. من بينها، تم وضع تكهنات حول اختبار وحدة قتالية جديدة تماما أو واعدة لاختراق الدفاع الجوي الصاروخي. وكذلك كان هناك أراء حول اختبار جهاز طائر أسرع من الصوت.

    مفاجأة من بوتين:

    في الأول من مارس/آذار من العام الماضي، كجزء من رسالته إلى الجمعية الفيدرالي، كشف الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة رسميًا عن معلومات حول عدة نماذج واعدة للأسلحة. من بين هذه المنتجات كان نظام الصواريخ "أفانغارد".

    اتضح أن هذا الاسم يحمل هو لمنظومة فيها صاروخ باليستي عابر للقارات ووحدة قتالية تفوق سرعة الصوت. هذه الأسلحة لها العديد من المزايا بالمقارنة مع الصواريخ برؤوس حربية تقليدية وتسمح لها بإنجاز المهام نفسها بشكل أكثر فعالية. في الواقع، يتم توفير جميع المزايا من خلال أعلى سرعة للطيران: إنها تعقد عملية الكشف في الوقت المناسب وتجعل من المستحيل اعتراضها.

    ومن المصادر المفتوحة، فإن "أفانغارد" ومنتجات تحمل أو إر-100إن أو تي تي خي سوف تدخل الخدمة قريبا. وفي المستقبل سيحصل على هذا الدور صاروخ إر إس-28 "سارمات" العابر للقارات. ولم يعد يذكر صاروخ إس إر-26 "روبيج" مع الصواريخ الأسرع من الصوت، لأنه تم التخلي عنه منذ عدة أعوام لأسباب اقتصادية.

    في نهاية عام 2018، كشف نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف عن بعض تفاصيل مشروع  "أفانغارد". لذلك، اتضح أنه قبل أربع سنوات كان هذا المشروع تحت تهديد الإغلاق بسبب صعوبات خطيرة في إنشائه. ومع ذلك، أعطيت الصناعة الفرصة لمواصلة البرنامج، وهذا أدى إلى نتائج معروفة.

    في 26 ديسمبر/ كانون الأول،  أجري الاختبار الثالث ل"أفانغارد".  تم تأكيد الخصائص، وهذا يسمح باتخاذ قرار بشأن اعتماد المنظومة في الخدمة. في الوقت نفسه، تم توقيع عقد الإنتاج الضخم للسلاح الجديد، كما اتضح فيما بعد، في عام 2017، لكنه ظل سريًا حتى وقت معين.

    خطط  للمستقبل:

    في هذا العام، ستبدأ أول منظومات "أفانغارد" بالمهمة القتالية في فرقة الصواريخ 13، وفي المستقبل من الممكن إعادة تجهيز الوحدات الأخرى. في المستقبل القريب، ستعمل الرؤوس الحربية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت مع الصواريخUR-100N UTTH ، وفي أوائل العشرينات من المتوقع أن توضع نسخة جديدة من المنظومة في الخدمة على أساس "سارمات".

    وهكذا، فإن أحد أكثر المشاريع الأكثر جرأة والأكثر طموحا في العقود الماضية قد تم بنجاح. بدأ الإنتاج الضخم لأسلحة جديدة تماما وينبغي أن تسلم قريبا إلى القوات. نظرًا للخصائص والقدرات الخاصة، سيتمكن السلاح الجديد من مهاجمة أهداف محددة دون خوف من الدفاع الجوي للعدو والدفاع الصاروخي. هذا سيجعل أفانغارد وسيلة فريدة للردع الاستراتيجي أو الانتقام.

    على الرغم من أن "أفانغارد" سيدخل الخدمة قريبا، إلا أنه مازال سريا حتى الآن. الوضع مع المعلومات حول المراحل السابقة للمشروع، عندما كان يطلق عليه "4202" ، 15يو71 ويو-71، ليس أفضل. من الممكن أنه في المستقبل، سيتم توفير معلومات جديدة حول تطوير هذه الأسلحة، وستكون البلاد قادرة على معرفة كل التفاصيل، وفهم تعقيد العمل، وتقييم عمل المصممين. ومع ذلك، الآن يتم التزام السرية التامة.

    انظر أيضا:

    كشف الميزة الرئيسية لمنظومة "أفانغارد"
    بوتين: صاروخ "أفانغارد" سلاح مطلق ولن يمتلك أحد مثله خلال سنوات
    بوتين يكشف موعد دخول منظومتي "أفانغارد" و"سارمات" الخدمة العسكرية
    الكلمات الدلالية:
    أفانغارد, سلاح روسيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    Красочный забег в Лужниках
    ملعب لوجنيكي يتلون بألوان قوس قزح
    بروتوكولات لقاء الملكة البريطانية!
    لماذا كل هذه البروتوكولات
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك