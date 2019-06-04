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15:39 04 يونيو/ حزيران 2019
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    مقاتلة ميغ-35

    خبير يتحدث عن مزايا "ميغ-35" الرئيسية

    © Sputnik . Maksim Blinov
    رصد عسكري
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    تم في تطوير "ميغ-35" استخدام تكنولوجيا جديدة تماما، ولكن خصائص الطائرات السابقة بقيت.

    في الآونة الأخيرة، وصفت المجلة الأمريكية The National Interest  "ميغ-35" الروسية بأنها منافس جدير بالجيل الخامس الأمريكي "إف-35".

    ووفقًا لمؤلفي المادة، احتفظت طائرة الجيل الرابع الروسية ++ بجميع مزايا سابقاتها، لكنها في الوقت نفسه استخدمت تقنيات جديدة تمامًا.

    وتحدث أليكسي ساموليتوف، وهو كاتب عمود عسكري في زفيزدا، عن الميزات التي تجعل الطائرة "ميغ-35" مقاتلة فريدة من نوعها ولماذا ليست أدنى من طائرة أمريكية من الجيل الخامس.

    مقاتلة ميغ-35
    © Sputnik . Maksim Blinov
    مقاتلة "ميغ-35" تقلع عموديا وتهبط بدقة عالية (فيديو)

    وقال ساموليتوف: "أولا، "ميغ-35" لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الأرض: فقد استخدمت الطائرة أنظمة توجيه القمر الصناعي والتوجيه عبر الأقمار الصناعية. في التصميم الجديد يستخدم عدد كبير من المواد المركبة. بسبب الطلاء الخاص، أصبحت الطائرة غير مرئية. وحصلت "ميغ-35" أيضًا على ما يسمى الطيار المساعد للكمبيوتر، والذي يخبر الطيار بالوضع في الهواء، ويقاوم الأخطاء العشوائية ويتتبع أهدافًا إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم في ميغ الجديدة تحديث محركات وأنظمة جديدة للبحث الدائر عن العدو وكشفه عن بعد، وتم توسيع مدى الأسلحة الجديدة ومجموعة الأسلحة المستخدمة: تعمل ميغ الآن ليس فقط عن طريق البر والجو، ولكن أيضًا عن طريق الأهداف البحرية".

    ووفقًا للخبير العسكري، فإن جهاز ميغ-35 مزودة أيضًا بأنظمة ذكاء اصطناعية، لا تسمح فقط برؤية الأهداف التي تم اكتشافها وتصنيفها، وكذلك الاقتراح على الطيار استخدام هذا السلاح أو ذاك الموجود على متن الطائرة. وتستطيع الطائرة الإقلاع من المطارات غير المعبدة والطريق السريع.

    وأضاف ساموليوتوف: "أن الطيار ومعدات في هذه الطائرة شركاء متساوون. يتمثل نشاط الطيار في الطيران، وقيادة الطائرة إلى الهدف، وإذا لزم الأمر، الانخراط في قتال عن كثب والابتعاد عن الضربات، وذلك باستخدام جميع قدرات الطائرة. يتمثل نشاط الذكاء الاصطناعي في رؤية الهدف على مسافة زائد أو ناقص 300 كيلومتر، وتحديده وفقًا للمهمة، وتصنيفه وتدميره. نظام الطيار المساعدة يريح الطيار من أحمال إضافية".

    تتميز ميغ-35 ببعض الصفات الأكثر أهمية. على سبيل المثال ، يمكن للمقاتلة بشن ضربة في أي وضع.

    بالإضافة إلى ذلك، بعد الضغط على زر "ابدأ"، لا يفكر الطيار في ضرب الهدف: السلاح يتذكر ويجد الهدف بنفسه. باستثناء، من بين خمسمائة كيلوغرام من القنابل الموجهة بالليزر.

    تم تطوير "ميغ-35" على أساس "ميغ-29كي أو بي"، والتي تعتبر تطوير عن "ميغ-29".

    انظر أيضا:

    مقاتلة "ميغ-35" تقلع عموديا وتهبط بدقة عالية (فيديو)
    طلعات جوية مكثفة على متن "ميغ-35" الحديثة (فيديو)
    مقاتلة "ميغ-35" قد تكون في جعبة عشرات الدول
    الكلمات الدلالية:
    ميغ-35, روسيا
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