الصين تختبر "إس-400" في يونيو

ستجري الأطقم القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في أوائل يونيو/ حزيران اختبارات بإطلاق صواريخ "إس-400"، التي أرسلتها روسيا في أبريل/نيسان بدلا من التي تلفت أثناء النقل في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر عسكري دبلوماسي أنه من المخطط في العشر الأوائل من يونيو/ حزيران، سيجري العسكريون الصينيون في حقول التدريب التابعة لهم اختبارات لصواريخ منظومة إس-400 "تريومف"، التي أرسلتها روسيا في أبريل/ نيسان إلى الصين بدلا من تلك التي تلفت أثناء النقل. ومن المقرر إطلاق صاروخين إلى أهداف جوية وباليستية.

ولكن لا يوجد تأكيد رسمي للمعلومات.

تم إرسال أول فوج من إس-400 إلى الصين في نهاية ديسمبر 2017 بواسطة ثلاث سفن، وإحدى السفن كما ورد في يناير/كانزن الثاني 2018 في الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري الروسية، تعرضت لعاصفة عنيفة في قناة المانش واضطرت للعودة إلى الميناء الذي انطلقت منه. وقد تعرضت الصواريخ التي كانت على متنها المخصصة للصين لأضرار.

وقال رئيس روستيخ، سيرغي تشيمزوف، إنه يجب تدمير الصواريخ التالفة، وأنه ستجهز دفعة جديدة للصين ويتم إرسالها بدلا منها.

أصبحت الصين مشتريا أجنبيا للأنظمة الروسية إس-400، تم توقيع العقد لإرسال فوجين. وجرى تسليم الفوج الأول في ربيع عام 2018 ثم تم اختبارها بنجاح من قبل الجيش الصيني.