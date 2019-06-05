لماذا "تو-22إم3إم" تصبح "مفاجأة غير سارة" للبحرية الأمريكية

تحدث خبير عسكري عن المهام التي ستقوم بها الطائرات المحدثة "تو-22إم3إم".

وأوضح مدير متحف قوات الدفاع الجوي والخبير العسكري، يوري كنوتوف لماذا القاذفات الروسية الجديدة ستصبح "مفاجأة غير سارة" للبحرية الأمريكية، وفقا لـ "آر تي".

ووفقا للخبير العسكري، تعتبر طائرة "تو-22إم3" اليوم متعددة المهام ومنصة فعالة لتدمير مجموعة المدرعات والمواقع الاستراتيجية وحاملات الطائرات ونقاط القيادة للعدو وأما تو-22إم3إم المحدثة عنها ستصبح سلاحا "أكثر فتكا".

وأكد الخبير أن القاذفة "تو-22إم3إم" ستزيد المدى القتالي والقدرات القتالية للطائرة. وبالأخص تركيب خراطيم الوقود الجديدة في الطائرة، التي أصبحت "قرارا ثوريا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبير العسكري مقتنع بأنه في المستقبل القريب، ستواصل قوات الفضاء الروسية توسيع جغرافية استخدام قاذفة "تو-22إم3إم" بمساعدة برنامج وزارة الدفاع الروسية لتحسين المطارات والقواعد العسكرية.

يتم الآن تحديث البنية التحتية للقوات الفضائية الروسية بنشاط، بما في ذلك استخدام "تو-22إم3إم"، ستتمكن القاذفة من الهبوط في معظم الموانئ الجوية، باستخدامها كمطارات".

وأشار الخبير إلى أن احتمال نقل الطائرات العسكرية إلى شبه جزيرة القرم، حيث تظهر باستمرار المدمرات الأمريكية في البحر الأسود، يلعب دورا خاصا.

وخلص يوري كنوتوف إلى "إذا تفاقم الوضع، فإن نشر القاذفات في شبه الجزيرة سيكون مفاجأة غير سارة للبحرية الأمريكية".