الدفاع الروسية تنفي البيانات حول "الاعتراض غير الآمن" لطائرة أمريكية فوق البحر المتوسط

نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات أسطول الولايات المتحدة التي زعم فيها أن "سو-35" الروسية اعترضت طائرة الاستطلاع الأمريكية فوق البحر المتوسط بشكل غير آمن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 4 يونيو حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط هدفا جويا، كان يقترب من القاعدة الروسية في طرطوس".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال المقاتلة "سو-35" التابعة للدفاع الجوي لقاعدة حميميم من أجل التعرف على الهدف الجوي إلى مسافة آمنة، وقد حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة الاستطلاع الأمريكية إر-8أ "بوسيدون".

وأضافت الوزارة أنه بعد ذلك غيرت الطائرة الأمريكية اتجاه مسارها، وعادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة".

كما رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية اقتراب الطائرة الأمريكية إر-8أ "بوسيدون" من قاعدة القوات البحرية الروسية في طرطوس في الساعة 15:41 بتوقيت موسكو.

وتم إرسال طاقم "سو-35" التي اقتربت من الطائرة الأمريكية إلى مسافة آمنة ورافقتها حتى غير إر-8أ مسار رحلتها وخرجت من المنطقة التي تسيطر عليها وسائل الدفاع الجوي.

ولفتت الوزراة الانتباه إلى أن رحلات الطائرات الروسية كانت وفقا للقوانين الدولية في مجال استخدام المجال الجوي.