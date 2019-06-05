حاملة الصواريخ الروسية الجديدة من الداخل (فيديو)

ظهر على شبكة الإنترنت فيديو من داخل حاملة الصواريخ البعيدة المدى المحدثة "تو-22إم3إم".

وصورت قناة "زفيزدا" فيلما حول "تو-22إم3إم" وعرضت في الفيديو خزانات الوقود وحجرة الأسلحة وكيف يتم تحويل "تو-22إم" إلى قاذفة من الجيل الجديد.

وفي داخل الطائرة التي يبلغ طولها 42 مترا شبكة من أجهزة الاستشعار والإنذار بالحريق- أكثر من 100 ويمكن رؤية العديد من خطوط الأنابيب على طول جسم الطائرة. الحمراء تنتمي إلى نظام إطفاء الحرائق والخضراء تتحكم بالهيدروليك. ويوجد كابلات لنظام التحكم بالمحركات. وبالإضافة إلى ذلك فإن الوقود موجود في كل زاوية فارغة في الطائرة- يحرق المحركان إن كي-32 في النظام العادي 24 طنا من الكيروسين في ساعة طيران واحدة.

Internal look at a Tu-22M3M under construction. 16/ pic.twitter.com/1XKxs7o99j — Rob Lee (@RALee85) June 3, 2019

إجمالي حجم نظام الوقود - حوالي 67 طنا. أحد الميزات الرئيسية لحاملة الصواريخ المُحدثة نظام التزود بالوقود في الجو.

تو-22إم- قاذفة وحاملة صواريخ سوفيتية بعيدة المدى ذات جناح متغير. وصممت هذه الطائرة لمحاربة مجموعات حاملات الطائرات في البحر.

تم تطوير "تو-22" في التسعينيات، وكانت أول رحلة لها في 1969، وكان تطوير هذه الطائرة دافع لتصنيع الطيران العسكري والمدني السوفييتي.