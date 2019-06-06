أحدث منظومة حماية إسرائيلية لا تستطيع مقاومة صواريخ روسية

لا توفر منظومة "تروفي" حماية كاملة ضد الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدبابات، حسب مصدر صناعي عسكري إسرائيلي.

وتعتبر منظومة "تروفي" أحدث منظومة من صنع إسرائيلي لحماية الدبابات ضد الصواريخ المضادة للدروع، وتصنعها إسرائيل لدبابات الجيش الإسرائيلي والقوات البرية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مصدرا في مؤسسة التصنيع العسكري الإسرائيلية كشف للصحفيين خلال معرض الأسلحة "إسديف 2019" أن منظومة "تروفي" تستطيع حماية الدبابة من صاروخ مضاد للدبابات منفرد ولكنها لا تستطيع صد هجوم عدة صواريخ متعاقبة، مشيرا إلى أن بإمكان منظومات الصواريخ الروسية الحديثة المضادة للدروع، وبالأخص منظومة "كورنيت أ إم" وقاذف "إر بي جي 30"، شن مثل هذا الهجوم.

وتستطيع منظومة "كورنيت أ إم" إطلاق صاروخين في وقت واحد تقريبا، بينما يطلق قاذف "إر بي جي 30" ما يمثل الصاروخ قبل إطلاق صاروخه الرئيسي.