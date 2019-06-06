أمريكا تختبر مدفع كهربائي أسرع من الصوت

ووفقا لصحيفة " Space.com " فإنه خلال التجارب الأخيرة، استطاعت البحرية الأمريكية أن تطلق قذيفة كهرومغناطيسية وصلت سرعتها إلى 6 ماخ (أي أسر بستة مرات من سرعة الصوت) حوالي 7400 كم في الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم قريباً إجراء اختبارات لأسلحة جديدة يتم إطلاقها من السفن. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن استخدام التكنولوجيا الجديدة في استكشاف القمر.

وأصبح من المعروف، في وقت سابق، أن البنتاغون يخطط لطلب من الكونغرس ملياري ونصف مليار دولار لتطوير تقنيات تفوق سرعة الصوت في السنة المالية المقبلة.