سلاح ألماني منتظر ضد "صاروخ بوتين"

وأوضحت صحيفة "دي ويلت" أن القصد إنشاء صاروخ موجه تعادل سرعته 5 أمثال سرعة الصوت، مشيرة إلى أن ألمانيا ترد بإنشاء مثل هذا السلاح على "تهديدات محددة" مثل "صاروخ بوتين أو دبابة روسية جديدة".

ولم تصنع ألمانيا شيئا من هذا القبيل بعد ولكنها تنتظر ظهور نموذج أولي من السلاح المزمع إنشاؤه في الأعوام الثلاثة المقبلة.

جدير ذكره أن الرئيس الروس، في مارس/آذار 2018، عن إنشاء أسلحة جديدة منها صاروخان سريعان جدا يطلق عليهما اسما "أفانغارد" وهي كلمة تعني الطليعة، و"كينجال" (الخنجر).