صاروخ "إس-400" لا يتلاءم مع مقاتلة "إف-35"

أكد قائد قوات الناتو رفضه تزويد قوات الدول الأعضاء في الحلف بالأسلحة الروسية.

وقال الجنرال الأمريكي تود وولترز، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، تعقيبا على نية تركيا لاستيراد منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا، إن "منظومة إس-400 لا تتلاءم مع الناتو".

وأكد الجنرال الأمريكي بذلك استهجانه لقرار تركيا وهي عضو في حلف الناتو، بشراء وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وعلل الجنرال وولترز موقفه الرافض لشراء تركيا منظومات "إس-400" باستحالة استخدام مقاتلات "إف-35" الأمريكية في بلد يستخدم منظومات الدفاع الجوي الروسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وافقت على توريد مقاتلات "إف-35" لتركيا.

ونوه قائد قوات الناتو في أوروبا إلى "أن مقاتلة إف-35 تتلاءم مع الناتو، وبإمكان الناتو استخدام هذه الطائرة".

ويرى الجنرال الأمريكي أن حصول تركيا على منظومات "إس-400" يفتح الطريق أمام خصوم الناتو للاطلاع على إمكانيات مقاتلة "إف-35".