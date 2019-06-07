شاهد لحظة اقتراب طراد أمريكي من سفينة عسكرية روسية

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة اقتراب طراد أمريكي من سفينة عسكرية روسية.

وتم توثيق الفيديو من متن الطراد الأمريكي "شانسيلورسفيلي"الذي غيّر فجأة اتجاهه ليتحرك باتجاه السفينة الروسية.

Lors de la récupération de son hélicoptère, l'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de faire machine arrière toute pour éviter une collision avec le destroyer #Udaloy I de #Russie, qui était passé de derrière et à côté à moins de 50 à 100 pieds dans la mer des #Phillippines. pic.twitter.com/4btPGRwmsT — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) June 7, 2019

وتجنبت السفينة الروسية الاصطدام بالطراد الأمريكي عندما اقترب الأخير من "أدميرال فينوغرادوف" على مسافة 50 مترا.

وبعث قبطان السفينة الروسية رسالة إلى قبطان السفينة الأمريكية حذره فيها من مغبة القيام بمثل هذه الحركة.