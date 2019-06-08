ثلاث سفن صاروخية روسية تراقب مناورات الناتو في بحر البلطيق

ستراقب ثلاث سفن روسية، بالإضافة إلى قوات ومنشآت أسطول البلطيق، المناورات البحرية للناتو Baltops-2019 التي ستبدأ يوم 9 يونيو/حزيران.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مطلع قوله: "ستراقب مناورات الناتو على وجه الخصوص الطرادات الصاروخية "ستويكي" و"بويكي" وكذلك السفينة الصاروخية الصغيرة "ليفين". كما ستشارك وسائل الاستخبارات".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

ستجرى مناورات الناتو في بحر البلطيق في الفترة من 9 إلى 21 يونيو/حزيران. وسيتم إجراؤها تحت إدارة قيادة الأسطول التشغيلي الثاني للبحرية الأمريكية من سفينة الأركان الأمريكية ماونت ويتني التي دخلت بحر البلطيق في نهاية مايو/آيار. سيشارك في التدريب ما يصل إلى 40 سفينة وغواصة، بالإضافة إلى 40 طائرة مختلفة من 18 دولة.

يتم التدريب بشكل منتظم. في أواخر التسعينيات وأوائل الألفينات، شاركت فيها سفن أسطول بحر البلطيق الروسي.