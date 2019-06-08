قاذفات سلاح الجو الأمريكي الاستراتيجية لا تصلح للخدمة

يعني هذا أن 9 طائرات فقط من طائرات "بي-1بي" الـ62 التابعة لسلاح الجو الأمريكي صالحة للخدمة وفقا لـ"ميلتري ووتش" التي أفادت بأن هذه الحالة أثارت قلق لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي.

جدير بالذكر أنه تم في مارس/آذار الماضي تعليق رحلات طائرات "بي-1بي" لأسباب أمنية تتعلق بالمحافظة على سلامة الطائرات والطيارين. ولم يتمكن أحد أفراد طاقم إحدى طائرات "بي-1" التي اشتعلت النار فيها في مايو/أيار 2018 من مغادرتها بسبب تعطل الكرسي الانقذافي. ثم تم اكتشاف عيوب في الطائرات الأخرى من هذا الطراز وهو ما اضطر إلى تعليق طلعاتها الجوية، والتفكير في التخلص من الطائرات التي بصرت أحدثها النور قبل 31 عاما.

وكانت قيادة القوات الجوية الأمريكية قد أعلنت مرارا نية إنهاء خدمة طائرات "بي-1" لاسيما وإنها سهلة التعرض للإصابة من قبل مضادات الطيران الحديثة.