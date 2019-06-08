لاتفيا ترصد سفينة روسية عند حدودها

وكتب الجيش اللاتفي على صفحته على التويتر اليوم السبت 8 يونيو/حزيران: "تم رصد سفينة التموين من فئة "بيرا" في المنطقة الاقتصادية الخاصة اللاتفية على بعد 20.5 ميلا بحريا عن المياه الإقليمية".

LV ekskl. ekonom. zonā 20,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 07.06. identificēja Krievijas "Bira" klases apgādes kuģi — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2019

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه المعلومات.

وتعلن لاتفيا بانتظام عن رصد السفن الحربية الروسية قبالة سواحلها والطائرات بالقرب من مجالها الجوي. ففي سبتمبر/أيلول 2018 ، أعلنت القوات المسلحة الوطنية للاتفيا أنها رصدت طائرتي دوريات روسيتين بالقرب من الحدود البحرية للبلاد. حلقت الطائرة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق. وردا على ذلك، تؤكد موسكو أن جميع تحركات الطائرات والسفن الروسية تمتثل للمعايير القانونية الدولية.