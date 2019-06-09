"أرماتا" تتصدر التصنيف العالمي لأفضل للدبابات

اعترف الخبراء بأن دبابة تي-14 "أرماتا" أفضل دبابة في العالم. وفي المرتبة الثانية في القائمة الفرنسية AMX-56 Leclerc والثالثة البريطانية Leopard 2 A7+.

ووفقا لموقع World Digital News، إن الميزة الرئيسية للدبابة الروسية كتلة الدبابة وعيار مدفعها وقوة المحرك والدرع. وكذلك البرج غير المأهول، الذي سمح بتخفيض وزنها 49 طن. وبالإضافة إلى ذلك أصبحت أقل وضوحا للعدو. ويمكن تزويد تي-14 بمدفعيى عيار 125 ملم أو 152 ملم.

محرك "أرماتا" يسمح بالوصول إلى سرعات 90 كم في الساعة. وحجم خزان الوقود يكفي لمسافة 500 كيلومتر. وسمك الدرع الأمامي فيها 950 ملم، وهي مزودة بمنظومات الحماية "أفغانيت" و"مالاخيت" التي تصد القذائف والصواريخ.

لم تدخل الأمريكية أبرامز والإسرائيلية ميركافا في الثلاث الأوائل. فقد احتلت الأمريكية المرتبة الرابعة، أما الإسرائيلية السابعة، وجاء في المرتبة الخامسة والسادسة الكورية الجنوبية К2 Black Panther واليابانية Type 10 Hitomaru على التوالي.

وفي الثامنة الصينية Type 99А2، التاسعة التركية Altay والعاشرة البريطانية Challenger 2LEP والحادية عشر الأوكرانية 80ВVM/T-84U "أوبلوت" والثانية عشر الروسية تي-90إم إس.