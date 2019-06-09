منظومات الحرب الإلكترونية الروسية تحمي المطارات

بدأت أكثر من 10 مجموعات من أنظمة الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية الغربية في روسيا بحماية المطارات العسكرية وغيرها من المواقع المهمة من الطائرات الحربية بدون طيار.

تم تدريب طاقم منظومات الحرب الإلكترونية أثناء الأعمال القتالية في سوريا. فهناك كانت الطائرات بدون طيار تستخدم في الغارات الجوية على المنشآت الصناعية والعسكرية.

وفقًا للخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الغربية، تم تدريب حوالي 20 مجموعة على القتال ضد المركبات الجوية غير المأهولة. وتشمل منظومات الحرب الإلكترونية "جيتيل" و"سيلوك" و"ليسوتشيك".

الجيش يرفع بانتظام مستواه المهني. يتم التدريب مع وحدات مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي لصد هجوم طائرات "العدو" كل أسبوع.

"سيلوك" هي أحدث وسيلة لمواجهة المركبات الجوية بدون طيار للعدو المحتمل. تجري المنظومة بحثًا تلقائيًا وتحدد إحداثيات الهدف. ويمكنها قمع الطائرات بدون طيار من على بعد عدة كيلومترات. يمكن لمحطة التشويش في "جيتيل" أن تمنع قنوات الاتصال للطائرات بدون طيار داخل دائرة نصف قطرها 50 كيلومترًا.