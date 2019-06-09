فيديو يظهر عمل منظومة "إم جولنر" البريطانية

وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الشركة، تم تطوير نظام الهاون من قبل القسم السويدي لشركة BAE Systems Hägglunds. إنها قادرة على إطلاق نيران مدمرة على أي معدات عسكرية، بعجلات ومجنزرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل "إم جولنر" زيادة القوة النارية في مواقع محددة.
"إم جولنر" تستطيع الدوران أفقياً إلى 60 درجة، وزاوية الارتفاع من 45 إلى 85 درجة تساعد على الوصول إلى الهدف وهي قادرة على إطلاق أربع طلقات في أقل من عشر ثوان.
What fires four rounds in less than 10 seconds? Meet the #CV90 Mjölner Mortar System, known as “the Hammer of Thor”. https://t.co/8zqwRFXAm6 pic.twitter.com/Zx6zdsdLOe— BAE Systems, Inc. (@BAESystemsInc) May 31, 2019
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