فيديو يظهر عمل منظومة "إم جولنر" البريطانية

وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الشركة، تم تطوير نظام الهاون من قبل القسم السويدي لشركة BAE Systems Hägglunds. إنها قادرة على إطلاق نيران مدمرة على أي معدات عسكرية، بعجلات ومجنزرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل "إم جولنر" زيادة القوة النارية في مواقع محددة.

"إم جولنر" تستطيع الدوران أفقياً إلى 60 درجة، وزاوية الارتفاع من 45 إلى 85 درجة تساعد على الوصول إلى الهدف وهي قادرة على إطلاق أربع طلقات في أقل من عشر ثوان.