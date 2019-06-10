إيران تنشر فيديو لمنظومة دفاع جوي محلية الصنع ولحظة إطلاقها

وفقًا لوزير الدفاع الإيراني، أمير خاتمي، فإن منظومة الدفاع الجوي مصممة لتدمير الطائرات دون طيار لمسافة تصل إلى 150 كم، يمكن أن تعترض ستة أهداف معا (داخل دائرة نصف قطرها 45 كم).

رونمایی و تحویل سامانه پدافند هوایی 15خرداد



دستاوری کاملا ایرانی که از برترین های دنیاست#پدافندهوایی pic.twitter.com/A8NBnBfaVD — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) June 9, 2019

وأضاف وزير الدفاع أن المنظومة تحتاج إلى 5 دقائق لتصبح في وضع الاستعداد، حيث تستخدم صواريخ " Sayyad-3" كذخائر لها. وقد تم تسليمها إلى الجيش ويتم نقلها على شاحنات كبيرة.