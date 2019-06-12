الولايات المتحدة تقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا

قررت السلطات الأمريكية إرسال ألف جندي إلى بولندا بالإضافة إلى 4 آلاف جندي أمريكي هناك.

وبحسب موقع ديفينس ون، سوف تتعامل القوات الإضافية مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها على واجبات القتال.

ووفقا للموقع، سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة اليوم الأربعاء خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض.

في يوم الثلاثاء، وردت تقارير تفيد بأن واشنطن تعد عرضًا لوارسو بسعر وشروط البيع المحتمل لمقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35.

في نهاية شهر مايو ، صرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك بأن وارسو وواشنطن اتفقتا تقريبًا على توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجمهورية.