"قفزة نوعية في عالم الأسلحة"..تعرف على المسدس الروسي الجديد(فيديو)

إنهالت مجلة "National Interest" الأمريكية، بالمديح على المسدس الروسي الجديد المعروف بـ"PL-15" واصفة إياه بـ"القفزة النوعية".

فبحسب المجلة الأمريكية، فإن المسدس الروسي الجديد يتفوق على نظرائه، ولاسيما على مسدس "ماركوف"، ويتفوق على الكثير من نظرائه وبأنه حقق خطوة نوعية الى الأمام.

وأضافت المجلة أن المسدس الروسي الجديد يجمع مابين أفضل المواصفات الموجود في المسدسات الروسية والأجنبية، وبحسب المجلة فإن أكثر مايميز المسدس الروسي حول حالة الإرتداد الجامد بعد الإطلاق.

بالإضافة لإمكانية استخدام هذا المسدس لفترة طويلة لما يقارب إطلاق 10 آلاف طلقة، بالإضافة لهيكله الخفيف من الألمنيوم.

وبحسب الصحيفة فإنه يعتقد بأن المسدس الجديد سيتم استخدامه في القوات الخاصة الروسية، وسيكون بديلا جيدا للمسدس "غلوك".

يذكر بأن المسدس "PL-15" يستخدم طلقات من عيار ميليمتر بارابيلوم، ويصل طول المسدس الى 220 ميليمتر وبعرض 28 ميليميتر، وتم تجهيز المسدس بمخزن يتسع لـ14 طلقة.

ويصل سمك المسدس الى 21 ميليميتر، وعرض المقبض 28 ميليميتر، ويعتبر المسدس بميزاته الفنية الأفضل في فئته.