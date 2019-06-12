قريبا... النساء في سلاح الجو الروسي

وقال يودين: "في عملية التحضير، سنرى قدرة الفتيات لكي نرسلهن إلى هذا السلاح، أين يمكن أن يظهرن أنفسهن بشكل أفضل. سنرى إذا كانت الفتاة موهوبة، إذا كانت تستطيع الطيران بالمقاتلة، فإننا سننظر في هذا الأمر".
وأضاف نائب القائد العام أن القرار إذا كانت صالحة للطيران يتم وفقا لنتائج الاختبارات، بما في ذلك اختبار الشخصية النفسية والإدراكية، أي تجري اختبارات القبول وتتعلم.
- تلميذة من مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري© Sputnik . Vitaliy Timkiv
- تلميذات خلال امتحان القبول في مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري© Sputnik . Pavel Gerasimov
- طالبات في مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفيتي أ. كا. سيروف)© Sputnik . Vitaliy Timkiv
- مجندات من مدرسة كراسنودار العسكرية للطيران© Sputnik . Nikolay Hiznyak
في عام 2017 ، بقرار من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، جندت مدرسة كراسنودار العسكرية لأول مرة طالبات للتدريب على اختصاص الطيران. في غضون عامين، دخلت 31 فتاة الجامعة في هذه المهنة. في 11 يونيو، قام طيارو المستقبل بأول قفزة بالمظلة. في الخريف سيتم قبول المجموعة الثالثة من الفتيات في الطيارين العسكريين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)