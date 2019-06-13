روسيا تبدأ بناء حاملة طائرات نووية

قال مصدر في صناعة الدفاع إن وزارة الدفاع الروسية بدأت العمل على تشكيل مهمة تكتيكية تقنية لبناء حاملة طائرات روسية واعدة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المصدر، قوله: "يتم حالياً إنشاء مهمة تكتيكية فنية لبناء مجمع جديد يحمل الطائرات، ولم يتم إرسالها بعد إلى شركة بناء السفن المتحدة". ولم يحدد تاريخ إنهاء العمل.

ووفقا للمصدر، ستكون السفينة نووية "وزارة الدفاع والقيادة الرئيسية للبحرية لديهما نفس الرأي — حاملة الطائرات الجديدة يجب أن تكون مع محطة للطاقة النووية".

ولم يتم تأكيد المعلومات بشكل رسمي بعد.

وذكر مصدر، في وقت سابق، أن البحث والدراسة والعمل على بناء أول حاملة طائرات نووية سيبدأ في عام 2023.