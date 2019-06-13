تفجير قنابل في البحر الأسود قبالة القرم (فيديو)

اكتشف الغواصون بالقرب من كيب كيك-أتلاما في قرية أورانجونيكيدزي في القرم قذائف غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية.

تم تفجير أربع قذائف من زمن الحرب العالمية الثانية في قاع البحر الأسود بالقرب من قرية أورجانيكيدزي في شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية في جمهورية القرم، أنه تم اكتشاف ألغام غير منفجرة من قبل الغواصين بالقرب من كيب كيك-أتلاما. وأبلغوا عن اكتشافهم خدمة الإنقاذ.

بعد وصول خدمة الإنقاذ إلى الموقع، حدد خبراء المتفجرات نوع القنابل الثلاث بوزن 1000 كغ (أ إم دي-1000)، بالإضافة إلى قنبلة جوية ألمانية شديدة الانفجار وزنها 500 كغ (إس دي-500) واحد من AMD — 1000 كانت على بعد 100 متر من الساحل على عمق حوالي 13 متر.

استغرقت العملية للقضاء على القنابل يومين. وشارك فيها 10 من موظفي وزارة الطوارئ، وحدتين من المعدات وطائرة واحدة عائمة. كما أجرى ضباط وزارة الطوارئ دراسة شاملة في القاع، لكنهم لم يعثروا على مواد متفجرة أخرى.