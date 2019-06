توريد المقاتلات للشرق الأوسط: "سو-35" بدلا من "إف-35"

ولم تقرر روسيا الإحجام عن تصدير الجيل الخامس من مقاتلاتها إلى الخارج في وقت قريب لأنها تخشى أن تواجه نقصا في الطائرات المقاتلة الحديثة في حالة اندلاع الحرب الكبيرة. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن سبب هذا يعود إلى نجاح روسيا في بيع طائرات "سو-35" التي تنتمي إلى الجيل الرابع (++). ووفق نائب رئيس الوزراء فإن روسيا لا ترى داعيا لدخول مقاتلتها الأحدث إلى سوق العالم في وقت تحقق فيه مبيعات طائرات "سو-35" النجاح.

ولا تشكو القوات الجوية الروسية نقصا في الطائرات الحديثة. وقد تجاوزت نسبة الطائرات الحديثة الموجودة في حوزة القوات الروسية في عام 2017، 72 في المائة وتواصل نموها. وللمقارنة فإن نسبة الطائرات الحديثة التي تمت صناعتها بعد عام 2000 إلى إجمالي عدد الطائرات التابعة لسلاح الجو الأمريكي في عام 2014 تجاوزت قليلا 13 في المائة.

تصدير الجيل الرابع من المقاتلات

وبدأت روسيا ببيع طائرات "سو-35" بعد ان حققت نجاحا في تسويق طائرات "سو-30" التي تنتمي إلى الجيل الرابع (+) من المقاتلات. وباعت روسيا 500 طائرة من هذا الطراز قبل بداية عام 2019. واشترت الهند 250 طائرة من طراز "سو-30". وحلت الصين في المرتبة الثانية بين مشتري طائرات "سو-30" بعد أن اشترت 97 طائرة. وتضم قائمة مشتري طائرات "سو-30" أيضا الجزائر وكازاخستان وأوغندا.

ويُنتظر أن تقبل روسيا على بيع طائرات "سو-57" بعد أن يحصل الراغبون في اقتناء مقاتلات "سو-35" على ما يريدون. وستصبح الهند والصين، على الأرجح، أول من يحصل على مقاتلات الجيل الخامس الروسية.

المقاتلات الحديثة من الجيل الخامس "سو-57" في سماء سوريا