أول صورة لدبابة "الكفيل" فخر الصناعة العراقية

ظهرت، يوم الأربعاء، معلومات عن أن العراق أنشأ دبابته الخاصة "الكفيل" على أساس الدبابة القتالية السوفيتية "تي-55".

وبحسب صفحة خلية الخبراء التكتيكية على فيسبوك التي نشرت صورا لها، فإن الدبابة صنعت بأيادي عراقية على أساس دبابة "تي-55".

عند العمل، استخدموا تجربة الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ضد الإرهاب الدولي ودرسوا الدبابات الأجنبية المتاحة في البلاد. كما هو الحال في أبرامز الأمريكية M1A1M ، توجد الذخيرة هنا في مقصورة معزولة خاصة خلف البرج وأسفل البدن.

والدبابة كفيل-1 (kafil-1) مزودة بأحدث التقنيات العسكرية. وفيها رؤية بانورامية شاملة تغطي زاوية 360 درجة وتزيل البقع العمياء من النواضير والتي يستغلها الأعداء بشكل خاص في معارك المدن لاستهداف الدبابة.

ويوجد فيها كاميرا رؤية نهارية/حرارية حديثة بمدى رؤية يصل إلى 14 كم من إنتاج شركة فلير الأمريكية وهو مدى الكشف الأبعد مقارنة بأي دبابة مستخدمة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى كاميرات أخرى متعددة على البرج الكهربائي وعلى كافة مناطق البدن.

وتم تحديث هيكلة الإدارة البشرية الداخلية للطاقم المشغل وهي تختلف كليا عن البنية الغربية والشرقية المعروفة.

وزودت دبابة الكفيل-1 بمحرك أوكراني بقدرة 580 حصانا يعمل بالديزل من 12 أسطوانة مع ناقل حركة أوتوماتيكي له 5 سرعات أمامية وواحدة للخلف.

يتمثل التسليح الرئيسي بمدفع محلزن نوع D-10T عيار 100 ملم له قدرة الرمي القوسي مثل الهاوتزر لمدى 12 كم والرمي المباشر لمدى دقيق 3 كم.

كما زودت ببرج كهربائي يتحكم به من الداخل مسلح بمدفع رشاش أمريكي نوع M2_50cal عيار 12.7 ملم ومدفع رشاش أخر على السطح نوع Dhaka عيار 12.7 ملم و رشاش محوري موازي للمدفع الرئيسي نوع PK عيار 7.62 ملم مخفي داخل البدن.

#Iraq new home-made tank AlKafel, fitted with 100 mm main gun and an Ukrainian-made engine pic.twitter.com/RyjQqfOTyy — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) June 12, 2019

وتم تطوير الدرع الخارجي محليا ويتمثل بسبيكة من الحديد والكاربون والمنغنيز ومشوبات أخرى لزيادة الصلابة.

امكانية استبدال وتغيير القطع التالفة من التدريع بسهولة حال تعرضها للضرر في ساحة المعركة ما يكسبها مرونة عالية

وتجعل القدرات العالية والكشف البصري والتقنيات المتطورة من الدبابة تمثل قفزة في عالم الدروع الحديثة ودبابات المعركة الرئيسة.

دبابة الكفيل هي الانطلاقة الجديدة للصناعة العسكرية العراقية وفخرها وأكبر مشاريع هذا القطاع منذ حوالي 30 سنة.