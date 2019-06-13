سفينة صينية بمدفع كهرومغناطيسي (فيديو)

هذه السفينة من طراز Type 072-III سعتها 7000 طن، وتم إعدادها لإختبار المدفع الكهرومغناطيسي الصيني (ريلغان).

وظهرت المعلومات الأولى عن اختبار المدفع الكهرومغناطيسي الصيني في فبراير عام 2017، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وبحسب الخبراء، أصبحت الصين أول دولة ثبتت الريلغان على سفينة وبدأت بالاختبارات.

المدفع الكهرومغناطيسي (الريلغان)- آلية خاصة لتسريع القذيفة بقوة كهرومغناطيسية. تتحرك القذيفة بين قضبان اتصال، ويجب أن يكون هناك جهد وتوتر عالي لإطلاق القذيفة.

أجريت اختبارات "هاينشان" على مرحلتين: أولا عند الرصيف، تم إجراء حوالي 50 ألف اختبار للأنظمة على متن السفينة، بما في ذلك تركيب إمدادات نبض للتيار الدائم، ومن ثم في بحر الصين الشرقي.