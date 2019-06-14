"شتيرن" ترصد تجريب "سلاح يوم القيامة" في روسيا

ترى صحيفة ألمانية أن روسيا تتقدم تقدما كبيرا على الدول الأخرى في مجال الأسلحة الصاروخية السريعة جدا.

وقالت صحيفة "شتيرن"، في الإشارة إلى صاروخ "بي إر إس-1إم" الذي جربته روسيا مؤخرا، إنه سلاح يوم القيامة.

ويتميز صاروخ "بي إر إس-1إم"، وهو صاروخ مضاد للصواريخ، بسرعته الفائقة التي تعادل أضعاف سرعة الصوت. ويمكن إطلاقه من المنصة المخبأة تحت الأرض أو من المنصة المتحركة. ويستطيع هذا الصاروخ المزود برأس نووي أن يعترض صواريخ مهاجمة على ارتفاع 50 كيلومترا. ويصل مداه إلى 350 كيلومترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تملك صواريخ فرط صوتية أخرى من المستحيل اعتراضها.

وأضافت أن الصواريخ الروسية يمكن التحكم فيها حتى عندما تطير بسرعة هائلة.