بدعة عجيبة مضادة للطائرات الخفية الأمريكية

وبدأت الصين العمل في إبداع رادار قادر على اكتشاف الطائرات الحربية الخفية، ردا على تزويد طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي برادار قوي خاص للتعامل مع المقاتلات الحديثة.

ويعتقد قادة جيش التحرير الشعبي الصيني أن البنتاغون يعد طائراته لمواجهة مقاتلات الجيل الخامس الصينية "جي-20". ولذلك تحثّ جمهورية الصين الشعبية خطاها لإنشاء الرادار الجديد الخاص بالطائرات الذي يجب أن يحمي المقاتلات الصينية ضد صواريخ "أي جي إم 88" السريعة المضادة للرادار، مثلا، التي تتسلح بها مقاتلات "إف16" و"إف/أي-18يي".

وأفادت صحيفة "ميلتري ووتش" أن تصميم الرادار البديع أنجزه فريق علماء أكاديمية العلوم الصينية بقيادة البروفيسور ليو يونتانغ (82 عاما).