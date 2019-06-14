قدرات خارقة... روسيا تختبر نظام دفاع جوي صاروخي جديد (فيديو)

نجحت الاختبارات الأولى لنظام الدفاع الجوي الصاروخي "تور"، والذي سيتم نشره في منطقة القطب الشمالي، حيث تمت الاختبارات في منطقة أستراخان، واستطاع النظام تدمير جميع الأهداف التدريبية بنجاح.

ويظهر شريط الفيديو كيف يقوم النظام بإطلاق الصواريخ، حيث تطير لعدة أمتار وتحدد الهدف وتتجه نحوه. كما تظهر عملية الإطلاق من زوايا مختلفة ومسافات عدة، بحيث يمكن مشاهدة الإطلاق من جميع الجوانب.

وأثناء الاختبارات، نفذ النظام عمليات الإطلاق بفواصل زمنية مدتها أربع ثوانٍ، ثم غير مكانه تفاديا من هجوم انتقامي محتمل من قبل العدو، وبعد أقل من ثلاثة دقائق أصبح في وضع الاستعداد مرة أخرى في المكان الجديد، وبدأ بالبحث عن أهداف جديدة محتملة.

ويشار إلى أن النظام مزود بـ16 صاروخ أرض — جو، وهي قادرة على ضرب أي أهداف جوية على ارتفاعات تصل إلى 10 وفي دائرة نصف قطرها يصل إلى 15 كم.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع نظام "تور" بمقاومة عالية للصقيع، حيث تم إنشاؤه للعمل في الظروف القطبية الشمالية. وتفيد التقارير أن نظام الصواريخ سيكون في حالة تأهب في وقت لاحق من هذا العام.