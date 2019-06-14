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21:12 14 يونيو/ حزيران 2019
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    قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    اكتشف "قاتلة الغواصات" الروسية وأسلحتها الفتاكة (صور)

    © Sputnik . Andrey Stanavov
    رصد عسكري
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    تستطيع كورفيت الروسية الجديدة التابعة لمشروع 20380 الدخول في معركة بحرية، والبحث عن الغواصات وتدميرها، وتقديم دعم ناري لقوات الإنزال، حيث لديها القدرة على العمل بمفردها أو بمجموعات.

    مروحيات قتالية

    فخر الكورفيت الروسية يتمثل بقدرتها على اصطحاب مروحية قتالية على متنها. وذلك على خلاف جميع نظائرها التي يمتلكها الغرب، حيث لا تمتلك أي كورفيت غربية إمكانية اصطحاب مروحية قتالية معها إلى من طراز الفرقاطة فما فوق.

    موقع للهبوط مروحية كا-27بي إلعلى سفينة سوفيرشينيي- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    موقع للهبوط مروحية "كا-27بي إل"على سفينة "سوفيرشينيي"- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز "كورفيت" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    وقال الملازم، أناتولي لوباستوف، نائب قائد السفينة "سوفيرشيني" لوكالة "سبوتنيك": يمكن للطائرة " Ka-27PL" أيضا تدمير الغواصات، وتحديد الأهداف لنستطيع إطلاق الطوربيدات وتدميرها". مضيفا "لقد اختبرنا عدة مرات عمليات الإقلاع والهبوط وغيرها من المناورات الأساسية".

    يتكون طاقم الكورفيت من 4 أشخاص، وقد تم تجهيز السفينة حتى لا يكون هناك أي اتصال مع الطيارين، حيث يتمتعون بمقصورات خاصة بهم ومنفصلة وحمام، وأوقات خاصة لتناول الطعام لكل طاقم على حدى.

    مجمع مضاد للغواصات

    قال لوباستوف "لدينا جميع أنواع الأسلحة لأي نوع من الأعداء، من الغواصات إلى الطرادات. وأن مجمع المضاد للغواصات يتيح إطلاق طوربيدات مضادة للسفن وطوربيدات أخرى مضادة للطوربيدات التي يتم إطلاقها من غواصات العدو، وهذه تقنية ثورية لدينا".

    راجمة صواريخ ريدوت على سفينة سوفيرشينيي- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    راجمة صواريخ "ريدوت" على سفينة "سوفيرشينيي"- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز "كورفيت" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    والجدير بالذكر أن الخصائص الدقيقة لهذا المجمع تعتبر سرية، ولكن من المعروف أن وحد الإطلاق تتكون من 8 أنابيب عيار 324 ملم وطول كل أنبوب يزيد قليلا عن ثلاثة أمتار.

    ومن أجل تدمير طوربيدات العدو، يتمتع المجمع بطوربيدات تفاعلية موجهة. ويمتلك أيضا نظام تحكم آلي خاص به ومحطة لتعيين الأهداف الصوتية المائية، والتي تتعرف على الأشياء التي يمكن أن تشكل خطرا على السفينة وتوفر بيانات لتدميرها. حيث يتطلب على القائد إعطاء الإذن فقط باستخدام الأسلحة، بينما النظام الآلي سيقوم بالباقي.

    ووفقا للمطورين، فإن المجمع يخفض بحوالي ثلاث مرات خطر تدمير السفينة بواسطة الطوربيدات المعادية.

    ولتدمير الغواصات، فإن الكورفيت مزودة بطوربيدات حرارية مضادة للغواصات من طراز "ماليشكا" يصل تسارعها إلى 50 عقدة وتدمر الغواصات على بعد 20 كم. بالإضافة إلى أن هذه الطوربيدات قادرة على تدمير السفن أيضا.

    مجمع "أوران"

    أهم مجمع هجومي تمتلكه الكورفيت — هو قاذفتين متخفيتين عن الرادارات تحمل كل واحدة منهم 4 صواريخ مضادة للسفن من نوع "خا-35" جاهزة لإطلاق في أي لحظة.

    مدفع أ كا-630ام على سفينة سوفيرشينيي- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    مدفع "أ كا-630ام" على سفينة "سوفيرشينيي"- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز "كورفيت" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    وبفضل الحجم الغير كبير والارتفاع المنخفض، يصعب اكتشافه واعتراضه في الوقت المناسب.

    وأشار لوباستوف إلى أن "مجمع أوران لا يصل إلى مدى وقطر مجمع "كاليبر"، ولكن لا يزال أمامنا بعض المهام الأخرى المتعلقة بالعمل في المنطقة البحرية القريبة وهذا المجمع كافي. وعلى الرغم من أن السفينة لتوها يتم إدخالها في القوى دائمة الاستعداد، إلا أننا نخرج إلى البحر مرتين في الشهر على الأقل".

    مدفع "أي-190"

    تعتبر الكورفيت التابعة لمشروع 20380 سفينة متعددة المهام. حيث يمكنها حماية القوافل من هجمات الغواصات، والقتال مع السفن، والدفاع عن الساحل، إذا لزم الأمر.

    مدفع آلي أ-190 لسفينة سوفيرشينيي- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    مدفع آلي "أ-190" لسفينة "سوفيرشينيي"- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز "كورفيت" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    وتتمتع الكورفيت بمدفع "أي-190" عيار 100 مم مثبت في مقدمة السفينة ومزودة ببرج يتمتع بتقنية التخفي.

    قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    قاتلة الغواصات: سفينة من طراز "كورفيت" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    كما أنه قادر على إطلاق 80 طلقة في الدقيقة وباستطاعته تدمير السفن الأخرى على طول الساحل أو حتى إطلاق النيران على الطائرات.

    مجمع صاروخي مضاد للطائرات "ريدوت"

    تحظى الكورفيت بمنظومة دفاع جوي مزودة بصواريخ مماثلة للصواريخ المستخدمة في منظومة "إس-400".

    والجدير بالذكر أن هذا النظام مازال في طور الاختبار، وتجري العديد من التجارب عليه على متن سفن مماثلة في بحر البلطيق، ولم يدخل الخدمة إلى الآن.

    الطاقم

    يبلغ عدد طاقم السفينة أكثر من 100 شخص، وجميعهم يخدمون على أساس عقود. ويقيمون في غرف مزدوجة، وبعض الغرف يمكن أن تتسع إلى 16 شخص.

    سفينة سوفيرشينيي- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز كورفيت التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    سفينة "سوفيرشينيي"- قاتلة الغواصات: سفينة من طراز "كورفيت" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي

    ويشار إلى أن وزارة الدفاع طلبت شراء 10 كورفيتات من مشروع 20380. وأن 6 منهم انضمت بالفعل إلى البحرية الروسية (أربعة يعملون في البلطيق، واثنتين في أسطول المحيط الهادئ).

    بينما يتم العمل على الأربعة الأخريات، حيث سيتم إضافة بعض التحديثات عليهم والتي سوف تضم مجمع "أورن" واستبداله بمجمع "كاليبر".

    الكلمات الدلالية:
    قاتلة الغواصات, روسيا
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