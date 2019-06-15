استعدادات للقاء "الأمير فلاديمير" مع "كولومبيا"

من المقرر أن تذهب غواصة عسكرية روسية جديدة إلى البحر في نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي.

وأخبر مصدر صناعي عسكري الصحفيين بأن غواصة "كنياز (الأمير) فلاديمير" وهي أولى غواصات فئة "بوري أ"، ستذهب إلى البحر في رحلة اختبارية تستغرق عدة شهور.

​وقد صنعت روسيا 3 غواصات من فئة "بوري". وفي الوقت نفسه شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تحديث غواصات فئة "اوهايو"، وبدأت بإنشاء فئة جديدة من الغواصات تحمل اسم كولومبيا. ودشنت روسيا بدورها مشروع إنشاء فئة جديدة من الغواصات سمّتها "بوري أ". ويفترض أن تنافس غواصات "بوري أ" غواصات "اوهايو" المحدثة وغواصات "كولومبيا" المُنتظرة.

وتتقدم غواصات "بوري أ" على غواصات "بوري" في القدرة على كتم صوتها لكيلا يكتشفها الرادار المضاد، وفي نواح أخرى مثل الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن الغواصات الحديثة تتسلح بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.