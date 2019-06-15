صحفيون بريطانيون يكتشفون أجزاء صينية في الطائرة الأمريكية "إف-35"

تشتري "Lockheed Martin" وهي الشركة المصنعة للطائرات المقاتلة من الجيل الخامس الأمريكية "إف-35"، لوحات إلكترونية من شركة "GE Aviation" الأمريكية.

ووفقا لموقع "برافدا رو" فإن قناة "سكاي نيوز" اكتشفت أن شركة "GE Aviation" تشتري لوحات دوائر مطبوعة فارغة من "Exception PCB" التي تملكها شركة "Shenzhen Fastprint" الصينية منذ عام 2013.

وأصدرت شركة "GE Aviation"، بعد تقرير القناة، مباشرة بيانا أوضحت فيه أن شركة "Exception PCB" لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية حول طائرات الجيل الخامس من طراز "إف-35" الأمريكية.

كما أكدت أن الشركة المصنعة للوحات لم تكن قادرة على تضمين برامج للتجسس.

كما أكدت وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات حول عدم إمكانية وضع برامج للتجسس في اللوحات الفارغة.