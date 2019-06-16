الهند تتخلى عن المعدات العسكرية الأوكرانية

تعتزم السلطات الهندية الحد من استخدام المعدات العسكرية الأوكرانية بعد حادث تحطم طائرة أ إن-32. لم يعثر رجال الإنقاذ على أحياء في حادث تحطم الطائرة.

ووفقا لHindustan Times، يستعد سلاح الجو الهندي لاستبدال جميع الطائرات العسكرية الأوكرانية من طراز أ إن-32، وبحسب المعلومات المتوفرة، من المخطط شراء أيربوس سي-295 لاستبدال المعدات الأوكرانية.

قالت مصادر من وزارة الدفاع الهندية، لم تذكر اسمها، للصحيفة إن طائرة أ إن-32 تعتبر الآن طائرة غير متينة وموثوقة بدرجة كافية. بالإضافة إلى الطائرات الأوكرانية، ستحل طائرات إيرباص C-295 محل الطائرة البريطانية Hawker Siddeley HS 748.

تجدر الإشارة إلى أن تشغيل طائرة An-32 من قبل سلاح الجو الهندي سيستمر حتى يتم الاتفاق على صفقة شراء C-295 وسيتم إرسال الوثائق ذات الصلة للموافقة عليها إلى لجنة الأمن التابعة لمجلس وزراء الهند في المستقبل القريب. من المتوقع أن يتم توقيع العقد في نهاية عام 2019.

حاليا ، يحتوي أسطول سلاح الجو الهندي على حوالي 100 طائرة من طراز An-32. على الرغم من التحديث، على مدى السنوات العشر الماضية، وقع 55 حادثا مع الطائرات الأوكرانية. نتيجة للكارثة الأخيرة، في 3 يونيو، مات 13 شخصا.