منظومة الدفاع الجوي "سوسنا"...المزايا الرئيسية للسلاح الجديد (فيديو)

وتعرض منظومة الصواريخ "سوسنا" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019"، التي صممت لصد هجمات الطائرات والمروحيات، وتدمير صواريخ كروز والقنابل والطائرات بدون طيار وقمع المركبات المدرعة الخفيفة.

يتم توجيه صواريخها عالية الدقة في شعاع الليزر، ويتم التحكم في السلاح عن طريق نظام إلكتروني بصري أوتوماتيكي متعدد القنوات.

سيتم تقديم أحدث منظومة دفاع جوي "سوسنا" على هيكل بي إم بي-3. وأهم ميزة للمنظومة التنوع.

وقال فلاديمير أوكليف ، نائب المدير الفني لشركة نودولمانا: "يعمل النظام ليلا نهارا وفي ظروف أرصاد جوية صعبة"، وفقا لقناة "زفيزدا".

يمكن تركيب 12 حاوية للإطلاق على أي هيكل تثبت عليه المنظومة: بي إم بي-3، بي تي إر-82أ وحتى إم تي إل بي.

يقوم شخصان فقط بقيادة الآلة وإطلاق النار على الأهداف الجوية والبرية وحتى البحرية:السائق والموجه.

تسمح زاوية ارتفاع حاويات النقل والإطلاق باكتشاف وضرب الأهداف التي تحلق على ارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات وعلى مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

وقال أوكليف: "الميزة الأكثر أهمية في المركبة هي أنها مركبة تشويش. يتم الكشف والاستهداف في النطاق البصري، وبالتالي فإن العدو لا يكتشف هذا المركبة".

وقال المدير الإداري للشركة، فاليري ماكييف: "اجتازت المنظومى الاختبارات الحكومية بالكامل، وبعد ذلك تم الانتهاء من تصنيعه وفقا لتوصيات وزارة الدفاع الروسية. وكما تم إجراء اختبارات إضافية بنجاح. ويخطط في هذا العام تسليمها للقوات والتسلح بها".

وهي متنوعة، تعمل في كل أحوال الطقس، وتضرب الأهداف على الأرض وفي الجو وفي البحر، هذه أهم مزايا أحدث منظومة جوية "سوسنا".