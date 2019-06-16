روسيا تختبر روبوت "كلافيسين" المائي

أفاد مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية (روبين) في سان بطرسبرغ، إحدى الشركات السوفيتية والروسية الرائدة في مجال تصميم الغواصات المختلفة، أن اختبارات روبوت "كلافيسين" المائي التي أجريت في 2018 أكدت نجاح التصميم.

ونقل موقع "توب كور" عن التقرير السنوي للشركة، أن اختبارات الروبوت المائي المذكور أكدت صحة المبادئ وخوارزميات التشغيل النصوص عليها في المنظومة (شفرة 2إر52 أو "كلافيسين-2إر-بي إم").

تجدر الإشارة إلى العمل على هذا الروبوت بدأ بعد توقيع العقد رقم 4748/31/66بي إم-2009/27-09 بتاريخ 19 مايو آيار عام 2009، بين شركة روبين ووزارة الدفاع الروسية.

بدأت الاختبارات الأولى للروبوت في عام 2016. أولا تم اختباره في المسبح، بعد ذلك أجريت تعديلات على التصميم واختبر مجددا. بعد ذلك بدأ اختبار الروبوت المائي في حوض البحر الأسود. في مايو 2018 تم إطلاق الروبوت في موقع الاختبار في فيودوسيا من سفينة الاختبار مشروع 20360أو إس "فيكتور تشيروكوف" التابعة للقوات البحرية الروسية، من تطوير شركة "فيمبيل" في نيجني نوفغورد.

تجدر الإشارة إلى أن روبين لا تعمل بمفردها. يتم تنفيذ العمل بالاشتراك مع معهد مشكلات التكنولوجيا البحرية بالفرع الشرقي الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم في فلاديفوستوك. والروبوت سيكون أساس الروبوت من الجيل الجديد من طراز "كلافيسين-2إر-بي إم".

والجيل القادم من هذا الروبوت سيدخل في معدات المنظومة غواصات نووية لأغراض خاصة: مشروع 09852 بي إس-139 "بيلغرد" ومشروع 09787 بي إس-64 "بودموسكوفي".

بالإضافة إلى أداء وظائف المسح والبحث، يمكن ل"كلافيسين-2إر-بي إم" حل مجموعة واسعة من المهام البحثية المختلفة وغيرها من القضايا المفيدة للدولة.