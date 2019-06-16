خطر إيراني... مجلة أمريكية تتوقع فوضى بالشرق الأوسط

حذرت مجلة أمريكية من تبعات إقدام واشنطن على مهاجمة إيران، مشيرة إلى أن هذا التحرك يمكن أن ينشر الفوضى في الشرق الأوسط.

وقالت مجلة " ناشيونال إنترست "، في تقرير لها، أمس السبت 15 يونيو/ حزيران، إن بعض الأصوات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع نحو عمل عسكري ضد إيران، مشيرة إلى أن أنهم يدعمون رؤيتهم بالمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي ذلك رغم امتثال إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن برامجها النووية السلمية.

وتستند أصوات أخرى داخل إدارة ترامب إلى ما تقول إنه رعاية إيران للمنظمات الإرهابية، أو تستخدم التخوف على المصالح الأمريكية في المنطقة ذريعة لشن عمل عسكري ضد طهران، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن هذه تمثل وجهة نظر ضيقة وغير تاريخية، لأن إيران دولة محافظة في منطقة غارقة في التطرف.

وتابعت المجلة: "أي عمل عسكري تقوم به واشنطن أو حلفائها ضد طهران سيمثل خطأ جسيما"، مشيرة إلى أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، سلمت الحكومة الإيرانية نسخا من ثلاثمائة جواز سفر مرتبطة بأعضاء تنظيم القاعدة المشتبه بهم إلى الأمم المتحدة، وعرضت طهران تقديم الدعم للبحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية والمساعدة في العمليات الأمريكية في أفغانستان، كما قدمت الدعم لنائب وزير الدولة لشؤون الشرق الأدنى آنذاك ريان كروكر.

Attacking Iran Would Unleash Chaos on the Middle East https://t.co/sUSuoBRiD0 https://t.co/1CotbuP7kY — Global Unrest News (@warringworld) June 16, 2019

ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن الوثائق التي عثر عليها من مقر زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، في أبوت آباد، كشفت أن العديد من أعضاء المجموعة الإرهابية حاولوا الفرار إلى إيران بعد أن غزت الولايات المتحدة أفغانستان، في عام 2003، حيث قامت القوات الإيرانية بإلقاء القبض على عدد من أعضائها البارزين، في ذلك الوقت.

#LetturaNecessaria del giorno: *Craig Murray looks at the lies used to start a war with Iran — Fabius Maximus website https://t.co/uGdvzRFnDK — Vladimiro Giacché (@Comunardo) June 15, 2019

وقالت المجلة إن أي حملة عسكرية أمريكية ضد إيران ستكون باهظة التكلفة، لأن الجيش الإيراني منظم ومجهز بشكل أفضل من العديد من دول المنطقة، مشيرة إلى أنه يستطيع استخدام الصواريخ متوسطة المدى، ضد المنشآت الأمريكية في العراق والكويت وأفغانستان وقطر والبحرين، وحلفاء أمريكا الآخرين في الخليج العربي، إضافة إلى قدرتها على ضرب السفن البحرية الأمريكية.

"Iran hawks are always saying that they don’t want war with Iran, but somehow they always end up advocating for attacking Iran." https://t.co/gr5xvGpzc2 — The American Conservative (@amconmag) June 15, 2019

وأضافت المجلة: "لكي تستطيع أمريكا درء خطر إيران عليها تدمير كل وسائل الدفاع الجوي وتدمير قدراتها الصاروخية في وقت قصير، حتى تحرمها من القدرة على استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية، ودون ذلك ستصبح التكلفة كبيرة جدا.

Iran launched MISSILE at US drone monitoring Gulf before attacking two tankers, Pentagon sources reveal https://t.co/aNCxSToLQA pic.twitter.com/she4nb8hfg — The Us Posts (@theusapost21) June 15, 2019

وقارنت المجلة بين احتلال العراق، الذي كلف أمريكا أكثر من 2 تريليون دولار وتسبب في انتشار الفوضى في العراق منذ حوالي عقدين، وبين أي عمل عسكري ضد إيران، الذي قد يتطلب احتلال دولة أكثر في عدد السكان وأكبر مساحة من العراق.