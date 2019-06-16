تسجيل
20:23 16 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.

    خطر إيراني... مجلة أمريكية تتوقع فوضى بالشرق الأوسط

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حذرت مجلة أمريكية من تبعات إقدام واشنطن على مهاجمة إيران، مشيرة إلى أن هذا التحرك يمكن أن ينشر الفوضى في الشرق الأوسط.

    حاملة طائرات
    YouTube.com
    مجلة تحذر أمريكا... حرب الخليج الثالثة "باهظة الثمن"
    وقالت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، أمس السبت 15 يونيو/ حزيران، إن بعض الأصوات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع نحو عمل عسكري ضد إيران، مشيرة إلى أن أنهم يدعمون رؤيتهم بالمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

    ويأتي ذلك رغم امتثال إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن برامجها النووية السلمية.

    وتستند أصوات أخرى داخل إدارة ترامب إلى ما تقول إنه رعاية إيران للمنظمات الإرهابية، أو تستخدم التخوف على المصالح الأمريكية في المنطقة ذريعة لشن عمل عسكري ضد طهران، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن هذه تمثل وجهة نظر ضيقة وغير تاريخية، لأن إيران دولة محافظة في منطقة غارقة في التطرف.

    وتابعت المجلة: "أي عمل عسكري تقوم به واشنطن أو حلفائها ضد طهران سيمثل خطأ جسيما"، مشيرة إلى أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، سلمت الحكومة الإيرانية نسخا من ثلاثمائة جواز سفر مرتبطة بأعضاء تنظيم القاعدة المشتبه بهم إلى الأمم المتحدة، وعرضت طهران تقديم الدعم للبحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية والمساعدة في العمليات الأمريكية في أفغانستان، كما قدمت الدعم لنائب وزير الدولة لشؤون الشرق الأدنى آنذاك ريان كروكر.

    ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن الوثائق التي عثر عليها من مقر زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، في أبوت آباد، كشفت أن العديد من أعضاء المجموعة الإرهابية حاولوا الفرار إلى إيران بعد أن غزت الولايات المتحدة أفغانستان، في عام 2003، حيث قامت القوات الإيرانية بإلقاء القبض على عدد من أعضائها البارزين، في ذلك الوقت.

    وقالت المجلة إن أي حملة عسكرية أمريكية ضد إيران ستكون باهظة التكلفة، لأن الجيش الإيراني منظم ومجهز بشكل أفضل من العديد من دول المنطقة، مشيرة إلى أنه يستطيع استخدام الصواريخ متوسطة المدى، ضد المنشآت الأمريكية في العراق والكويت وأفغانستان وقطر والبحرين، وحلفاء أمريكا الآخرين في الخليج العربي، إضافة إلى قدرتها على ضرب السفن البحرية الأمريكية.

    وأضافت المجلة: "لكي تستطيع أمريكا درء خطر إيران عليها تدمير كل وسائل الدفاع الجوي وتدمير قدراتها الصاروخية في وقت قصير، حتى تحرمها من القدرة على استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية، ودون ذلك ستصبح التكلفة كبيرة جدا.

    وقارنت المجلة بين احتلال العراق، الذي كلف أمريكا أكثر من 2 تريليون دولار وتسبب في انتشار الفوضى في العراق منذ حوالي عقدين، وبين أي عمل عسكري ضد إيران، الذي قد يتطلب احتلال دولة أكثر في عدد السكان وأكبر مساحة من العراق.

    انظر أيضا:

    إيران تنفي عفوها عن المدان بالتجسس لصالح أمريكا بمناسبة عيد الفطر
    إيران تفرج خلال ساعات عن اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس لصالح أمريكا
    إيران: مستعدون لتبادل سجناء مع أمريكا
    ترامب: لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق
    الجبير: السعودية توافق أمريكا في أن إيران وراء هجمات ناقلتي النفط
    بعثة إيران في الأمم المتحدة ترفض زعم أمريكا بشأن هجمات خليج عمان
    الكلمات الدلالية:
    صواريخ إيران, أخبار إيران, غزو العراق, الجيش الإيراني, دونالد ترامب, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك