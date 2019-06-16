الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا من داخلة قمرة "سوخوي" أثناء الطيران (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الخاصة على "اليوتيوب" مقطعا مصورا من داخل قمرة مقاتلة من طراز "سوخوي" بإستخدام كاميرات خاصة تم تركيبها على خوذة الطيارين.

المقطع المصور الذي تم بإستخدام كاميرات تم تركيبها على خوذات طياري هذه المقاتلات، تمنح المشاهد شعور قيادتها.

ويظهر الفيديو مناوراة جوية قامت قامت بها مقاتلات من نوع "سو-30" و "سو-27"، فوق غابات القوقاز، حيث أدى الطيارون عددا من الحركات البهلوانية المعقدة وبعض المناورات القتالية في سرعات تجاوزت سرعة الصوت.

ونفذت هذه المقاتلات عددا من الهجمات على أهداف جوية وبرية، بالإضافة لتجربة مرافقة الطيارات المخترقة للمجال الجوي وإجبارها على الهبوط.

وتعتبر مقاتلة "سو-27" — متعددة الأغراض من الجيل الرابع، يتألف طاقمها من شخص واحد، وتتميز بالقدرة العالية على المناورة.

وأظهرت مقاتلة "سو-27" خصائصها والتقنيات العالية في عمليات اعتراض طائرة التجسس الأمريكية على الحدود الروسية.