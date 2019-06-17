القوات الجوية الروسية تتسلم أول مقاتلتين من طراز "ميغ–35 " الحديثة

أفاد المدير العام لشركة "ميغ" الروسية لصناعة الطائرات، إيليا تاراسينكو، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية استملت أول مقاتتلين من طراز "ميغ–35" الحديثة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم أربع آخرى بحلول نهاية العام.

وقال تاراسينكو لوكالة "سبوتنيك": "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حققنا طفرة كبيرة في برنامج "ميغ — 35"، حيث أطلقنا في أقصر وقت ممكن إنتاج هذه الطائرة، وأجرينا اختباراتها".

وأضاف: "خلال عامين ونصف انتقلنا من أعمال التطوير إلى توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية، تم بموجبه تسليم أول مقاتلتين من طراز ميغ — 35 للقوات الفضائية الروسية والأربع مقاتلات الباقيات من المخطط تسلميهم بحلول نهاية العام".

تم في تطوير "ميغ-35" استخدام تكنولوجيا جديدة تماما، ولكن خصائص الطائرات السابقة بقيت.

ميغ-35" لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الأرض، فقد استخدمت الطائرة أنظمة توجيه القمر الصناعي والتوجيه عبر الأقمار الصناعية. في التصميم الجديد يستخدم عدد كبير من المواد المركبة. بسبب الطلاء الخاص، أصبحت الطائرة غير مرئية. وحصلت "ميغ-35" أيضًا على ما يسمى الطيار المساعد للكمبيوتر، والذي يخبر الطيار بالوضع في الهواء، ويقاوم الأخطاء العشوائية ويتتبع أهدافًا إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم في ميغ الجديدة تحديث محركات وأنظمة جديدة للبحث الدائر عن العدو وكشفه عن بعد، وتم توسيع مدى الأسلحة الجديدة ومجموعة الأسلحة المستخدمة. وتعمل ميغ الآن ليس فقط عن طريق البر والجو، ولكن أيضًا عن طريق الأهداف البحرية".

ميغ-35 مزودة أيضًا بأنظمة ذكاء اصطناعية، لا تسمح فقط برؤية الأهداف التي تم اكتشافها وتصنيفها، وكذلك الاقتراح على الطيار استخدام هذا السلاح أو ذاك الموجود على متن الطائرة. وتستطيع الطائرة الإقلاع من المطارات غير المعبدة والطريق السريع.