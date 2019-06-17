ظهور جيش عند حدود روسيا

وتم نقلهم إلى مناطق بولندية تتاخم روسيا وحليفتها البيلاروسية للمشاركة في مناورات عسكرية. ووصلوا إلى مسرح المناورات خلال بضعة أيام، حسب مصادر إعلامية بيلاروسية وغربية.

وأتى عسكريو 8 دول من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى مواقع تبعد عن حدود روسيا وبيلاروسيا ببضع عشرات من الكيلومترات، بالعديد من الآليات المدرعة والمدافع والطائرات الحربية. وأشار موقع إخباري روسي إلى أن هذا يثير قلقا كبيرا لأن فعاليات المناورات تتضمن عمليات هجومية.

وتنفذ قوات الناتو في الوقت نفسه تمرينا عسكريا في بحر البلطيق.

وأضاف الموقع أنه لا يمكن استبعاد بقاء عسكريين أطلسيين عند حدود روسيا وبيلاروسيا بعد إتمام المناورات.