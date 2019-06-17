تقرير يكشف: 4 دول تستعد لإطلاق 3700 قنبلة نووية خلال دقائق

كشف تقرير دولي أن 4 دول تضع 3750 رأسا نوويا، في وضع الإطلاق، وهو ما يعني إمكانية إطلاقها خلال دقائق، في حال قررت إحدى تلك الدول إشعال حرب نووية.

ذكر التقرير السنوي، لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، لعام 2019، أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا تضع آلاف الرؤوس النووية على متن وسائل إطلاقها، في البر والبحر والجو، بينما تمتلك آلاف أخرى من القنابل النووية، في وضع التخزين.

World nuclear forces, January 2019



🇺🇸 USA 6,185 (2018: 6,450)

🇷🇺 Russia 6,500 (6,850)

🇬🇧 UK 200 (215)

🇫🇷 France 300 (300)

🇨🇳 China 290 (280)

🇮🇳 India 130–140 (130–140)

🇵🇰 Pakistan 150–160 (140–150)

🇮🇱 Israel 80–90 (80)

(🇰🇵 North Korea 20–30 (10–20))



🆕➡️https://t.co/bczIiTZ7y3 pic.twitter.com/9GJZcYI1AT — Florian Krampe (@FlorianKrampe) June 17, 2019

ولفت التقرير إلى أنه رغم تراجع العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم هذا العام، مقارنة بعام 2018، إلا أن الدول، التي تملك تلك الأسلحة تواصل تطوير وسائل إطلاقها.

The United States said its massive investment in modernizing its nuclear force is designed not to pose a threat to the world https://t.co/fmiKtNDb2Z via @usatoday — Jessica Durando (@JessicaDurando) March 1, 2018

وتعتمد القوى النووية على ما يطلق عليه "الثالوث النووي"، الذي يمكنها من إطلاق الأسلحة النووية برا وبحرا وجوا، من صوامع الصواريخ العابرة للقارات، والغواصات النووية، إضافة إلى القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى.

In a world of growing dangers, Trump is correct: the United States must retain a robust nuclear force. https://t.co/Gwba2LHV6Z — Foreign Affairs (@ForeignAffairs) February 10, 2017

وتوجد في العالم 9 دول تمتلك أسلحة نووية، بعضها يعترف بذلك وأخرى لا تعترف بامتلاكها تلك الأسلحة رسميا، وهي روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل وكوريا الشمالية.

ويصل إجمالي الرؤوس النووية في العالم العام الحالي إلى 13865 رأسا نوويا، وهو أقل من عام 2018، الذي وصل فيه عدد الرؤوس النووية في العالم إلى 14465.

"It is long past time that we reconsidered both our nuclear force structure and the institutional arrangements that allow one person the power to end the world as we know it." https://t.co/tsTtF4rxak @NuclearAnthro — George Baily (@georgebaily) October 28, 2018

ورغم تراجع العدد الإجمالي للرؤوس النووية في العالم إلا أن روسيا مازالت تحتل المرتبة الأولى بـ6500 رأس نووي، تليها أمريكا بـ 6185 رأس حربي، بينما يتراوح عدد الرؤوس النووية التي تملكها الدول الأخرى النووية بين 20 و300 رأس نووي.