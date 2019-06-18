أول اختبار لإطلاق صاروخ أمريكي أسرع من الصوت (فيديو)

انتشر فيديو يظهر أول اختبار للصاروخ الأمريكي الأسرع من الصوت " AGM-183A" في الجو. وقد قامت القاذفة "بي-52" بحمل الصاروخ وانطلقت من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا.

ولم يظهر الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ، حيث كان يمتلك العديد من أجهزة الاستشعار التي تجمع معلومات حول المقاومة الأمامية واهتزاز الصاروخ أثناء الطيران.

Первый тест в воздухе гиперзвуковой ракеты США AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW). Видео https://t.co/04kYSgu8FJ pic.twitter.com/VJyrJ4lqzw — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 18, 2019

وقال مساعد وزير سلاح الجو الذي يشرف على تطوير الأسلحة الجديدة، ويل روبر: "نحن نستخدم قدرات النماذج الأولية السريعة التي يوفرها الكونغرس لنقل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى مستوى التأهب".

وفي وقت سابق، اعترف خبراء أمريكيون، بتخلف الولايات المتحدة عن روسيا والصين في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.