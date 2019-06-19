لماذا ترفض تركيا مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية

تتمسك تركيا بنية استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا على الرغم من أن الولايات المتحدة تهدد بحظر توريد مقاتلاتها من الجيل الخامس (إف-35) لتركيا في حال حصلت على منظومات الدفاع الجوي الروسية.

ووضح أخيرا أن تركيا تتخلى بسهولة عن مقاتلات "إف-35" لأنها بصدد صنع ما يعتبر بديلا لمقاتلة الجيل الخامس الأمريكية.

وكانت مفاجأة معرض لوبورجيه الذي افتتح في ضاحية باريس، ظهور نموذج كامل من مقاتلة الجيل الخامس التركية "توركش فايتر إكس" (TF-X) التي يجب أن تدخل الخدمة العسكرية في القوات الجوية التركية بحلول عام 2028.

وأعلن صانع مقاتلة الجيل الخامس التركية (شركة TAI) بعض مواصفات الطائرة المنتظرة التي سيكون بإمكانها التحليق بسرعة 2205 كيلومترات في الساعة وهي سرعة أكبر من سرعة "إف-35".

وعن تسليحها قالت صحيفة "جينس" إنها ستحتوي على صواريخ جو-جو وصواريخ جو-سطح من إنتاج شركة MBDA، وصواريخ "غيكدوغان" و"بوزغودان" من صنع تركي، وصواريخ SOM الجوالة وذخائر HGK وKGK الدقيقة التصويب وصواريخ "تيبير 82" وLGK-84 الموجهة ليزريًا.