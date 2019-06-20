طيارو "سو-24إم" يصدون ضربة صاروخية (فيديو)

بعد الانتهاء من المهمة، هبطت قاذفات الخطوط الأمامية في مطار العمليات في إقليم كراسنودار.

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية أن طاقم قاذفات "سو-24إم" صد ضربة صاروخية في السماء فوق مقاطعة فولغوغراد.

وقالت الخدمة: "وفقا لخطة التمرين، حاول الخصم الافتراضي توجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق، وحاكت الصواريخ التي تم توجيهها صواريخ "ستريج" والقنابل الجوية "ساب-250-200"".

بعد ذلك أقلعت طائرات سلاح الجو الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية من أجل اعتراض الطائرة القاتلة. وقام الطيارون بإسقاط الهدف باستخدام صواريخ "جو جو".

ونتيجة لذلك، تم صد الهجوم الصاروخي جوًا بنجاح.

في المجموع ، تم محاكاة أكثر من 30 هدفًا ديناميكيًا مختلفًا أثناء المناورات، وذلك بتقليد صواريخ وطائرات كروز العدو، فضلاً عن مواقع القيادة، ومجموعة السيارات وغيرها من مواقع العدو.

"سو-24" قاذفة مواجهة تكتيكية ذات جناح متغير، مصممة لتدمير الأهداف الأرضية والسطحية في ظروف الأرصاد الجوية السهلة والصعبة، ليلا ونهارا.