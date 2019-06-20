إمكانيات "سوخوي 57": تحويل أسلحة أمريكية إلى قمامة

وقالت جريدة إلكترونية صينية إن إمكانيات جديدة تمكّن مقاتلة "سو-57" من تحويل معدات عسكرية أمريكية إلى قمامة.

ويأتي في مقدمة هذه الإمكانيات رادار مميز هو رادار الميكروويف الفوتوني الذي يتميز بصغر حجمه وخفته ومداه البعيد وقدرته على التقاط صور للطائرة تكون الاستبانة فيها أكثر دقة عشرات المرات من الاستبانة في ما يقوم بتصويره الرادار العادي.

ولا يتأثر الرادار الجديد بالتشويش الإلكتروني وهو ما يحوّل الكواتم الإلكترونية القوية الأمريكية إلى قمامة، وفقا للجريدة الصينية.

ومن الهام بمكان أن وزن وحجم الرادار الجديد نصف وزن وحجم الرادارات المتوفرة حاليا، ويمكن بالتالي أن يقل وزن الطائرة وتتحسن قدرة الطيران.

ومن أهم الإيجابيات أنه بالإضافة إلى "الكواتم" الإلكترونية تغدو الطائرت الخفية غير مُجدية أمام الرادار الفوتوني.

وخلصت الجريدة إلى القول إن التجارب على النموذج الأولي من الرادار الفوتوني تثبت أن هذا النوع الجديد من الرادارات سيفتح عصرا جديدا.