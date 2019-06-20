سبب شعبية طباعة السلاح على طابعات ثلاثية الأبعاد

تستمر الأسلحة المطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد في اكتساب شعبية، سواء في القطاع الصناعي العسكري العالمي أو في الإنتاج الحرفي للإرهابيين. تحدث أحد الخبراء لوكالة "سبوتنيك" عن ميزات وآفاق الأسلحة المطبوعة على طابعات ثلاثية الأبعاد.

وقال الخبير العسكري ألكسي ليونيكوف: "ماذا يعني هذا؟ لا يمكن طباعة سلاح قادر على القتال بالكامل على طابعة ثلاثية الأبعاد، ولكن طباعة معظم الأجزاء والآليات أمر واقعي. من المستحيل طباعة سلاح ناري بالكامل. تتم طباعة ما يسمى بالمسبوكات المستقبلية للوحدات القتالية لهذا السلاح: الترباس، والعقب، الزناد، إلخ. عندما تقوم بتجميع مثل هذا السلاح، فإنه وفقًا لفكرة المصممين، يجب أن يعمل بشكل عملي دون اختلال وتحمل أكبر قدر ممكن من معدل إطلاق النار".

وأضاف ليونيكوف: "الآفاق. تبين أن السلاح المطبوع على طابعة ثلاثية الأبعاد أكثر اقتصادا وأرخص من السلاح القياسي: ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الإنتاج الخالي من النفايات تقريبا وتكلفة البلاستيك المنخفضة مقارنة بالمعادن. أعتقد أن هذا النوع من التكنولوجيا سيتم تقديمه في كل مكان. من الواضح أنه إذا تم استخدام هذه التكنولوجيا في مكان ما، فسوف يتم استخدامها في مكان أخر. بالطبع، سيؤثر ظهور هذه الأسلحة على سوق الأسلحة بأكمله. أي شخص لا يمتلك مثل هذه التقنيات سيبدأ باستخدامها لاحقا".

وأشار الخبير إلى أنه: "سيكون إنتاج هذه الأسلحة أكثر اقتصادا. يتم تشكيل القضبان بواسطة مسحوق أو صب خاص. نتيجة لذلك، لا يوجد أي إهدار، وتحصل على أسلحة عالية الجودة بأقل تكلفة مادية. وهذا بالطبع سيؤثر على سعر المنتج ".

في أيدي الإرهابيين. لكن الجاذبية الاقتصادية وسهولة صنع هذه الأسلحة قد أدت بالفعل إلى تعميمها بين الإرهابيين. في 19 يونيو ، قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، إن الخدمات الخاصة بدأت في اكتشاف أسلحة كانت تصنع من قبل الإرهابيين على طابعات ثلاثية الأبعاد.

وقال: "كانت هناك حالات تبين أن الإرهابيين يستخدمون الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تسمح لهم بصنع ليس فقط الأسلحة الباردة، بل وأيضاً الأسلحة النارية من مواد البوليمر، والتي ، كما نعلم، لا يمكن اكتشافها بواسطة جهاز الكشف عن المعادن".

بدأ تطوير الأسلحة النارية، والتي يمكن طباعتها على طابعة ثلاثية الأبعاد، في ديسمبر 2012 على الموقع الإلكتروني لشركة Defense Distributed. في 5 أيار (مايو) 2013، تم تقديم Liberator — أول بندقية مطبوعة. منذ يوليو 2018 ، انتشر طباعة الأسلحة على الإنترنت في الولايات المتحدة.